S.F. Loano, iniziato il casting per la panchina: in lista presenti Brignoli e Lupo, poi rumors anche su Buttu

Loano. Sono iniziati i primi casting della San Francesco Loano. Il club, dopo aver annunciato la separazione consensuale con Cristian Cattardico, sta valutando una serie di profili per iniziare un nuovo progetto tecnico in panchina.

Tra i maggiori indiziati, al momento, circolano profili di allenatori come Davide Brignoli (al Finale per la prima parte di stagione) e Alessandro Lupo (ex allenatore di Imperia e Albenga, reduce dall’esperienza nel Settore Giovanile della Sanremese). Inoltre sta circolando la voce di un interessamento da parte del club rossoblù nei confronti di Pietro Buttu. Il tecnico ingauno, come rivelato nei giorni scorsi, è attenzionato anche da diverse società di Serie D, in particolare dal Derthona.

I prossimi giorni saranno importanti per capire in quale direzione andrà il sodalizio loanese, chiamato a continuare il proprio percorso di consolidamento in Eccellenza.