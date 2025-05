S.F. Loano, Ferrara: “Bilancio positivo. Cattardico? Valuteremo se continuare insieme oppure lasciarci in ottimi rapporti”

Loano. Il tempo della programmazione è destinato ad arrivare a stretto giro di posta anche in casa San Francesco Loano, ma non prima di festeggiare nuovamente la salvezza in Eccellenza. Un obiettivo prefissato dal ritorno in categoria dopo la cavalcata in Promozione, raggiunto evitando i playout battendo la Praese domenica scorsa. Il percorso è stato lungo e difficile, ma alla fine i loanesi ce l’hanno fatta. Un motivo d’orgoglio per l’intero club rossoblù che sta lavorando per dare ancora più slancio al proprio progetto sportivo, come sottolinea il vice presidente Andrea Ferrara: “Puntiamo a mantenere l’Eccellenza: in questi anni è stato fatto un lavoro enorme”. Sul futuro di Cristian Cattardico, autore di un biennio importantissimo in quel di Loano, prevale la trasparenza: “Valuteremo se continuare insieme oppure lasciarci in ottimi rapporti. Lui prima di essere il mio allenatore è un vero amico”.

Vice presidente Ferrara, qual è il bilancio di questa stagione?

Un bilancio positivo, l’obiettivo era quello di ottenere una salvezza tranquilla. “Tranquilla” vuol dire senza play-out, senza complicazioni. È arrivata all’ultima giornata, è vero, ma è arrivata. Quindi il nostro obiettivo stagionale è stato raggiunto.

E la città di Loano risponde presente sugli spalti

A Loano il pubblico è sempre stato quello delle grandi occasioni, come lo chiamo io. Siamo felici di poter rendere partecipi e contenti i nostri primi tifosi. Siamo soddisfatti e in linea con tutto questo.

Tema struttura, c’è tanta carne al fuoco

Possiamo solo ringraziare il Comune: negli anni ha fatto un lavoro enorme. Due anni fa ha realizzato l’impianto di illuminazione a LED, lo scorso anno i campetti a 5 e a 7 in erba sintetica, ora stanno ultimando i lavori di messa in sicurezza delle tribune con l’installazione di vetri intorno alla recinzione. Il Comune è sempre stato presente e partecipe: è il nostro primo alleato, diciamo. A giugno, precisamente il 9, partiranno i lavori per il rifacimento del campo a 11 in erba sintetica. Dunque possiamo solo ringraziarlo per la partecipazione e il supporto che ci permette di giocare in uno degli impianti più belli della Riviera.

Come commenta il lavoro che state svolgendo a livello societario nella piazza rossoblù?

A livello sportivo c’è stata una fusione che ha permesso di far crescere la società. In quattro anni abbiamo portato la squadra dalla Seconda Categoria all’Eccellenza. Credo che a parlare debba essere il campo, i fatti. È stato fatto un lavoro enorme. Ma è anche un progetto che guarda al futuro. Posso dire che non abbiamo intenzione di mollare la categoria: continueremo a lavorare su basi solide per mantenere la squadra in Eccellenza. Perché, tra impianti, strutture, il supporto della gente e il valore della città, meritiamo questa categoria, per tutti gli sforzi che vengono fatti. Sul Settore Giovanile stiamo già lavorando per creare tutte le leve. Siamo già a lavoro per formarlo all’avanguardia. Siamo in crescendo con le idee, cerchiamo di metterle in atto per poter avere un Settore Giovanile all’altezza degli anni passati.

È scontato fare una domanda su mister Cristian Cattardico. Considerando la stima reciproca che c’è, qual è la sua attuale situazione in vista della prossima stagione? Continuerete insieme o le strade si separeranno?

Scherzando gli ho detto che è anche merito mio se ha così tante richieste e attenzioni! A parte gli scherzi, con il mister c’è un bellissimo rapporto: prima che essere il mio allenatore, è un vero amico. Due anni e mezzo fa, quando era al Soccer Borghetto – cosa che voglio sottolineare – ha sposato subito la mia idea di calcio. Si è messo in gioco da subito e mi ha dato una mano enorme per portare a termine quella stagione, salvando il Soccer Borghetto in Promozione. Poi ha sposato anche il progetto San Francesco e ha fatto un lavorone, raggiungendo subito la promozione. Non era l’obiettivo stagionale della San Francesco, ma si è creata l’alchimia giusta e, tra risultati e gruppo, è arrivata la promozione. Quest’anno si era prefissato come obiettivo la salvezza e anche questa è stata centrata. Non posso che fargli i complimenti e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Per quanto riguarda il futuro, non nascondo che stasera abbiamo una cena di squadra per premiare la stagione e festeggiare l’obiettivo raggiunto. Dalla prossima settimana inizieremo a lavorare anche sulla questione del mister, per capire se continuare insieme o lasciarci in buoni rapporti, se non in ottimi. Tutte le opzioni sono aperte, perché ci sono tanti aspetti da valutare. In una stagione ci sono mille dinamiche e tutto va ponderato. Per andare avanti insieme bisogna essere entrambi contenti e motivati. Se invece dovesse esserci un addio, sarà un addio sereno, perché il rapporto con il mister è super.