S.F. Loano, Cattardico si gode la salvezza: “Risultato meritato. Futuro? Non ci sono problematiche, ma non ne abbiamo ancora parlato”

Loano. La San Francesco Loano firma con la penna stilografica la salvezza. Il 4-0 alla Praese è un modo per dire forte e chiaro che i rossoblù saranno in Eccellenza anche l’anno prossimo. Ottavo posto in una classifica cortissima che pone la squadra di mister Cattardico ad un punto di vantaggio sulla zona playout. A comporre il risultato odierno, decisivo per il raggiungimento del traguardo, le reti di Leo, Campelli e Cargiolli (doppietta). “Una salvezza meritata“, commenta Cattardico nel post partita.

“Oggi – continua il tecnico – si è avuta la dimostrazione che questa squadra può stare in Eccellenza, siamo contenti. È stato un campionato difficile per tutti, i risultati ogni domenica lo dimostravano: squadre costruite per vincere hanno lottato per i playoff o addirittura per non retrocedere. Abbiamo avuto delle difficoltà ma siamo riusciti a superarle.

Qual è stato il momento cruciale? Cattardico risponde così: “Il derby con il Pietra Ligure e la vittoria della settimana successiva in trasferta contro l’Angelo Baiardo hanno dimostrato che questa squadra aveva le possibilità di salvarsi. Nel girone di ritorno siamo stati sempre fuori dalla zona playout. I ragazzi sono stati splendidi”.

L’entusiasmo non si lascia scomporre dalle voci sul futuro. Si prospetta infatti un’estate molto movimentata nel mercato allenatori, ma Cattardico preferisce staccare la spina e godersi il risultato prima di pensare al futuro. “In questo momento – commenta il mister – bisogna festeggiare e godersi la salvezza, poi da domani si vedrà. Ora non c’è tempo per pensare al prossimo anno. Io ho un rapporto talmente splendido con questa realtà e non ci sono problematiche. Ci siederemo e rifletteremo, ma ora c’è da festeggiare. Per ora non abbiamo ancora parlato, l’unica certezza è che la San Francesco è in Eccellenza“.