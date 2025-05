S.F. Loano, annunciato il nuovo direttore sportivo: torna Alessio La Monica

Loano. Dopo l’addio di Viviano Rolando la San Francesco Loano annuncia un grande ritorno in società. Il nuovo direttore sportivo del club rossoblù sarà infatti Alessio La Monica, in passato nell’organigramma del Soccer Borghetto prima della fusione che ha dato origine alla San Francesco. Dunque, un volto esperto affiancherà il nuovo allenatore Alessandro Lupo nella costruzione della rosa.

Ecco il comunicato del club:

L’Asd S.F. Loano comunica con immenso piacere che Alessio La Monica rientrerà nei quadri societari e sarà il nuovo Direttore Sportivo. Come detto per Alessio sarà un ritorno visto l’esperienza vissuta nella fantastica stagione 2023/2024 culminata con la storica doppietta Campionato e Titolo regionale di Promozione. Tutta la società ci tiene particolarmente a ringraziare Alessio per l’attaccamento dimostrato in questi anni e gli augura tante altre soddisfazioni con i nostri colori.