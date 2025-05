Rsa e sanità privata, lavoratori in sciopero anche in Liguria per il rinnovo del contratto

Liguria. Questa mattina le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle Rsa hanno scioperato in tutta Italia per chiedere il rinnovo dei contratti nazionali: a Genova si è tenuto un presidio davanti alla Regione in piazza De Ferrari.

I contratti in questione sono quello della sanità privata Aiop e Aris, fermo da 6 anni, e quello unico delle Rsa, bloccato da 13. Il rinnovo del contratto in Liguria riguarda duemila unità tra lavoratrici e lavoratori. La mobilitazione arriva dopo “il fallimento del tentativo di conciliazione al ministero del Lavoro e mesi di rinvii inaccettabili”.

“Parliamo di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono cure e assistenza nelle strutture accreditate, ma che restano senza adeguamenti salariali e tutele aggiornate – hanno dichiarato le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – Si continua a rinviare, chiedendo che sia lo Stato a coprire i costi, ma il contratto va rinnovato dalle associazioni datoriali”.

“Nel silenzio delle istituzioni, Aiop ha scelto di convocare la propria assemblea generale ad Atene proprio il giorno dello sciopero: una decisione che suona come uno schiaffo ai lavoratori – proseguono -. Ci troviamo ancora una volta davanti a un segnale chiaro di distanza da parte di chi dovrebbe, impegnarsi per riaprire il confronto volto al rinnovo dei due contratti. Nei giorni successivi continueranno le iniziative nei luoghi di lavoro, per verificare il rispetto delle regole da parte delle strutture accreditate”.

Il presidente di Regione Liguria e l’assessore alla Sanità hanno incontrato una delegazione sindacale composta da rappresentanti di Cgil Cisl Uil. Nel corso del confronto il presidente e l’assessore si sono impegnati a portare all’attenzione della Conferenza Stato – Regioni la necessità di istituire un percorso che porti le aziende del settore al rinnovo e al rispetto dei contratti nazionali per ottenere l’accreditamento su base regionale.

In chiave locale, Regione Liguria si è impegnata con la delegazione dei sindacati confederali liguri “a migliorare il sistema di accreditamento e potenziare i controlli sulle aziende che operano nella sanità privata convenzionata. L’obiettivo è migliorare la qualità valutando con attenzione i costi”. Il presidente e l’assessore alla Sanità hanno quindi preso l’impegno ad aprire un tavolo con cadenza bimestrale per fare il punto della situazione sulla sanità privata nella nostra regione.