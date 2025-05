“Riviera for Planet”, il beach volley a misura di bambini e ambiente

Villanova d’Albenga. Corsi gratuiti di beach volley per oltre seicento alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado. Collaborazioni con l’Università della terza età finalese ed eventi Special Olympics coordinati insieme alla magnifica realtà di Eunike asd che prepara tantissimi atleti di successo liguri alle paraolimpiadi mondiali. Si conclude con numeri straordinari il progetto pilota “Riviera For Planet” organizzato da Riviera Beach Volley collarateralmente alla propria attività promozionale che ha segnato il record primaverile in Liguria di 54 campi da beach volley in quattro differenti location e oltre mille coppie partecipanti complessive.

“Riviera for Planet” pone così al termine la sua prima fase con due eventi eccezionali. Dapprima con la visita alla meravigliosa Oasi dei Valloni preservata e curata dal WWF Savona, partner ufficiale Riviera beach volley, un’ex cava d’argilla fossilifera in località Villanova d’Albenga che in soli 10 ettari nei suoi ricchissimi stagni comprende un elenco floristico di 210 specie appartenenti a 54 famiglie tra cui numerose orchidee e una varietà straordinaria di invertebrati e rettili assai rari come la testuggine palustre ingauna. E successivamente con la partecipazione alla conferenza organizzata dalla biologa marina Monica Previati dell’associazione “InfoRmare” presso la sala Seymur del Comune di Laigueglia con le scolaresche locali per una straordinaria immersione in diretta: infatti in collegamento diretto con due colleghi dell’associazione dislocati in barca al largo del borgo saraceno, hanno mostrato tramite un drone marino la straordinaria bellezza dei fondali liguri proprio tramite la preservazione della poseidonia, alga marina vitale per i pesci che tra occhiate, castagnole e tonni si sono visti a centinaia mostrando uno spettacolo incredibile.

“Prima di ripartire dopo due mesi di eventi con il B1 2000 femminile di Albissola Marina – spiega il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – concludiamo con grandissima soddisfazione la prima fase del progetto “Riviera for Planet” che rispecchia a pieno i valori in cui crediamo da sempre: inclusività dello sport, rispetto per l’ambiente e un’aggregazione sportiva che non si ferma ad un pallone ma sfocia anche in attività sociale e culturale”.

Intanto il prossimo appuntamento è un grande ritorno ad Albissola Marina, località in cui Riviera Beach Volley ha organizzato tappe nazionali del campionato italiano assoluto bonificando due spiagge libere comunali appoggiandosi a due stabilimenti del calibro di Lido Spa Resort e Soleluna beach che il 6 giugno compirà il suo 25esimo anniversario. Partono quindi i preparativi per un B1 2000 (il sesto del Riviera in due mesi) con le migliori 24 coppie femminili d’Italia. Con l’occasione verrà inaugurato con il primo torneo ufficiale Fipav anche il nuovo campo dei Mirage Club, la “King Kong Arena” curata da Jacopo Chiapello, un ritorno che dopo tanti anni riporta il beach volley al centro dell’attività turistica sportiva del comune di Albissola Marina.

Nelle immagini, alcuni momenti delle iniziative