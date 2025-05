Riviera Beach Volley torna a Finale Ligure con 50 coppie in gara

Finale Ligure. Dove tutto é cominciato con la prima edizione 2015 torna Riviera Beach Volley Asd, leader in Liguria e tra le prime promotrici in Italia di eventi di beach volley: Finale Ligure, Bagni Boncardo.

Con quattro campi regolamentari allestiti a tempi di record ospiterà nel primo week end oltre 50 coppie con un B2 maschile e femminile il sabato 3 maggio e un B4 2×2 misto. “Ringraziamo il Comune di Finale Ligure e la famiglia Attolini per la disponibilità e il supporto – spiega Alessio Marri -. Nel nostro tour di eventi federali non poteva mancare di certo Finale dove il progetto é nato”.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di essere riusciti a riportare ‘a casa’ questa manifestazione nata proprio sulle nostre spiagge – racconta l’assessore allo sport Valter Sericano -. Nel tempo, ha assunto un’importanza sempre crescente nel panorama del beach volley nazionale. Ringraziamo l’organizzazione e gli stabilimenti balneari coinvolti per la disponibilità dimostrata, certi che eventi di questa caratura possano affermarsi quali punti cardine di una nostra proposta turistica che nello sport ha una delle sue principali peculiarità”.

Se questo week end sarà infatti aperto a tutti i partecipanti federali, dal prossimo in data 10 e 11 maggio andrà in scena un Serie beach B1 2000 da 24 coppie maschili e 24 femminili dall’altissimo valore tecnico con i migliori giocatori nazionali pronti a darsi battaglia per i punti valevoli per il campionato italiano assoluto e il montepremi da 2000 euro per gender.