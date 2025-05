Riqualificazione corso Italia a Savona, Santi: “Il sindaco prosegue sulla sua strada, grave che non ascolti i cittadini”

Savona. “Questa è l’ennesima prova di forza del sindaco e dell’amministrazione comunale. Nonostante i cittadini si siano ribellati alla chisuura del tratto di corso Italia, il sindaco imperterrito prosegue nella sua strada e investe quasi un milione di euro per la sistemazione definitiva”. Critico il consigliere comunale Pietro Santi sulla riqualificazione di corso Italia dopo l’affidamento dei lavori.

“Questo impedirà di tornare alla viabilità iniziale se – come auspico – con le prossime elezioni cambierà maggioranza. Questo è molto grave perché ipoteca per anni una soluzione contestata con migliaia di firme contro questa scellerata ipotesi”

“Ritengo grave che la giunta non ascolti per nulla i cittadini ma che prosegua imperterrita su una strada che porterà solo a sbattere. Tutti gli interventi sono stati fatti sul centro città, in periferia ci sono strade messe davero male sia asfalto che segnaletica, ma nessuno se ne preoccupa”, conclude Santi.