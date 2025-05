Rifiuti Savona, Europa Verde: “Basta strumentalizzazioni, in atto cambiamento difficile ma necessario”

Sul tema della raccolta differenziata di Savona, il gruppo di Europa Verde replica alle parole di una lettera da parte di un cittadino.

“Leggiamo che la raccolta differenziata nel comune di Savona sarebbe una scelta effettuata dai “grandi capi” del comune che farebbe strame della democrazia. Normalmente interventi di questo tipo, così fuori misura, non meriterebbero una risposta ma questo scritto un po’ ridicolo risulta addirittura blasfemo, per chi come noi ha un rispetto quasi religioso per una democrazia spesso sotto assedio o totalmente assente nella maggior parte del mondo” affermano Laura Bertolino e Marco Brescia, coportavoci Europa Verde provinciale Savona.

“In moltissimi paesi il dissenso viene represso con omicidi, torture e sparizioni, le dittature e le autocrazie opprimono la maggior parte di una umanità che mai potrebbe permettersi una lettera come questa di cui stiamo trattando, pena la vita. Chi ha la buona sorte di nascere e vivere in un paese che garantisce la libera espressione e tutela il valore della vita dei cittadini, dovrebbe apprezzare e difendere tutto ciò anche mantenendo la giusta misura delle proprie affermazioni”.

“Venendo al caso specifico della raccolta differenziata dobbiamo plaudire gli sforzi fatti dall’amministrazione precedente e da quella attuale per portare finalmente la raccolta differenziata di Savona ad un livello pari a quello della maggior parte delle altre città italiane”.

“In Italia il 78.8 percento delle utenze è coperto dal porta a porta (dati ISPRA 2023) in quanto è una realtà consolidata per differenziare e quindi riciclare i rifiuti ad un livello inarrivabile con altri mezzi. I cambiamenti comportano sempre delle difficoltà che devono essere affrontate con solerzia dalle amministrazioni, ma anche con disponibilità da parte di cittadini consci del valore per la comunità di un passo molto importante in termini economici ed ambientali”.

“Le rimostranze di queste settimane sono state spesso giuste, ma talvolta strumentalizzate politicamente e questo è abbastanza ridicolo riferendosi a ottime decisioni assunte da una amministrazione di centro-destra e altrettanto correttamente sostenute da una di centro-sinistra. Far funzionare il sistema conviene a tutti, correggerne i problemi è fondamentale, osteggiarlo per partito preso è sciocco e autolesionistico” concludono gli esponenti di Europa Verde.