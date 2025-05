Ricorso rigassificatore, il Comune di Savona: “Valutiamo l’impugnazione, ma confidiamo che il progetto sia definitivamente arenato”

Savona. “Prendiamo atto che la sentenza del Tar del Lazio ha ritenuto che il Comune di Savona potrà sempre far valere le proprie pretese avverso l’atto conclusivo della Conferenza di Servizi, laddove il contenuto dello stesso sarà ritenuto lesivo degli interessi di cui è portatore. Era un aspetto considerato, ma si era ritenuto di proporre ricorso per evitare che la mancata impugnazione potesse essere pregiudizievole per il prosieguo”. Così il Comune di Savona commenta la sentenza del Tar sul ricorso presentato contro l’esclusione dalla conferenza dei servizi.

“Nella motivazione – sottolineano da Palazzo Sisto – vi è un passaggio nel quale il Tar afferma che il Comune avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di avvio della Conferenza di servizi. Tale passaggio non solo è contraddittorio con la decisione sopra riferita, ma è anche del tutto errato, poiché il Comune, non essendo soggetto destinatario formale di tale atto, non poteva avere formale conoscenza della sua esclusione, come peraltro riconosciuto dallo stesso Tar in altri punti della sentenza. Sotto questo aspetto ci riserviamo di valutare con il legale se sussista un interesse all’impugnazione”.

“Si ricorda però che la posizione contraria del Comune al progetto non dipende da questo procedimento, ma è stata espressa e fatta valere in ogni sede non solo politica, ma anche nell’ambito dello stesso procedimento dove sono state presentate memorie e relazioni tecniche. Tale posizione verrà in ogni caso ribadita con la necessaria fermezza in ogni occasione utile a ottenere la definitiva rinuncia al progetto di trasferimento del rigassificatore. Infine, si confida – concludono – che tale progetto sia definitivamente arenato e che queste disquisizioni siano ormai superate“.