Ribaltone Mallare, Fiori diventa direttore sportivo e si apre il toto allenatore

Il Mallare ha iniziato subito a lavorare in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria dopo la retrocessione di quest’anno.

Il direttore sportivo Alex Bossolasco lascia il club. Il suo ruolo verrà ricoperto da Marco Fiori. L’allenatore lascia la panchina dei lupi per il ruolo dietro alla scrivania.

Il primo compito sarà quindi la ricerca di un nuovo tecnico per rilanciare le ambizioni dei lupi. Di seguito la nota del club rossoblù:

“Il Mallare Calcio comunica di aver affidato la direzione sportiva a Marco Fiori, già al lavoro per identificare il nuovo mister e per allestire la rosa per la prossima stagione sportiva. Ringraziamo Marco per l’impegno mostrato in questi due anni sulla panchina rosso-blu e gli auguriamo importati risultati anche in questo nuovo ruolo all’interno dell’area tecnica della nostra società. Inoltre, ringraziamo Alex Bossolasco per i due anni passati insieme e gli auguriamo i migliori successi personali e sportivi”.