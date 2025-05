Riapre in anticipo la Sp Alassio-Testico: completati i lavori di messa in sicurezza

Alassio. I lavori di messa in sicurezza e taglio delle alberature pericolanti lungo la Sp n° 18 “Alassio – Moglio – Testico”, al km 1+200 nel Comune di Alassio (tra i civici 42 e 44 di Via Adelasia), sono stati ultimati con significativo anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Salvo diverse indicazioni operative, la strada sarà pertanto riaperta al traffico già da domani, martedì 6 maggio, e la chiusura non si protrarrà fino al 9 maggio, come originariamente previsto.

Il provvedimento di interdizione temporanea alla circolazione per tutti i veicoli si fondava sulle risultanze dei sopralluoghi effettuati, dai quali era emersa l’esigenza improrogabile di procedere con urgenza alla rimozione di alberi instabili e sporgenti, al fine di garantire l’incolumità degli utenti

“Si tratta di un risultato importante – dichiarano congiuntamente il sindaco di Alassio Marco Melgrati e il consigliere comunale e regionale Rocco Invernizzi – frutto della sinergia e del continuo dialogo tra le amministrazioni comunale e regionale, la Provincia e la ditta appaltatrice, che ha operato con estrema professionalità e celerità”.

“Abbiamo lavorato in stretta collaborazione per ridurre al minimo i disagi ai residenti di Moglio e a tutti gli utenti della strada, alcuni dei quali già penalizzati, in queste settimane, dalla chiusura del tratto della Sp 18 interessato dal movimento franoso in via Ottone I”.

“Desideriamo quindi esprimere un sentito ringraziamento al personale del presidio medico del 118, presente nella frazione di Moglio durante gli orari di chiusura della strada con un’ambulanza pronta all’intervento, all’Ufficio Politiche Scolastiche, che si è prontamente adoperato per riorganizzare gli orari delle attività scolastiche nei plessi di Moglio durante i giorni di interruzione della circolazione, e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa apertura anticipata” concludono Melgrati e Invernizzi.

Per motivi organizzativi, nella giornata di domani, martedì 6 maggio, rimarranno in vigore, per i plessi scolastici di Moglio, le disposizioni adottate durante la chiusura della strada, ovvero la scuola dell’Infanzia di Moglio manterrà la chiusura anticipata alle ore 14.00, mentre la scuola Primaria prolungherà l’orario di apertura fino alle ore 18.00, con servizio di doposcuola a carico dell’amministrazione comunale. Da mercoledì 7 maggio tutto tornerà regolare.

In via complementare, sul medesimo tratto è programmato un successivo intervento di rifacimento del manto stradale, attualmente sospeso proprio in ragione della priorità attribuita all’esecuzione dei lavori di abbattimento vegetativo: “Ringrazio personalmente gli Uffici tecnici della Provincia, l’Amministrazione Comunale di Alassio e il relativo Corpo di Polizia Municipale per la sollecitudine e la disponibilità dimostrate – ha dichiarato la Consigliera Provinciale, Franca Giannotta – La sinergia operativa ha consentito non solo l’esecuzione in sicurezza di un intervento necessario, ma anche l’anticipata riapertura di un tratto viario importante, già interessato da disagi nelle ultime settimane, con un conseguente beneficio concreto per la Cittadinanza e per l’intero tessuto comprensoriale”.

“Sono soddisfatto per l’operato della ditta incaricata, che ha portato a termine l’intervento con puntualità. Le interdizioni temporanee alla circolazione risultano misure necessarie e proporzionate ogniqualvolta si intenda porre, come doverosamente accade, al centro dell’azione amministrativa la tutela del Territorio e della sicurezza delle nostre comunità” dichiara il consigliere delegato alla Viabilità per l’Area del Ponente, Matteo Mirone.