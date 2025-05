Regione, Vaccarezza (FI) chiede di sostenere la candidatura dell’ANMI Savona per ospitare il Raduno Nazionale 2027 dei Marinai d’Italia

Savona. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza (FI) chiede il sostegno della Regione alla candidatura presentata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Savona per ospitare nella città della Torretta il 22^ Raduno Nazionale, che avrà luogo nel 2027. Lo fa con un ordine del giorno depositato in questi giorni.

“A Savona e provincia, e più in generale in tutta la Liguria – dichiara Vaccarezza – la presenza dell’Anmi è molto radicata, con numerosi gruppi dislocati sull’intero territorio regionale. L’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia svolge un ruolo molto importante, non soltanto per l’impegno costante a mantenere vivi i valori, le tradizioni e il senso del dovere verso la Patria, ma anche per tutta l’ampia gamma di attività realizzate, che spaziano dalla promozione della cultura marinara all’assistenza ai soci, dalla collaborazione con le istituzioni alla partecipazione a iniziative di volontariato e Protezione Civile. Quello dell’Anmi è dunque un contributo sociale, culturale, aggregativo, di solidarietà, di mantenimento della memoria, di educazione e formazione che merita di essere valorizzato e sostenuto il più possibile”.

“La candidatura avanzata dall’Anmi di Savona per ospitare il Raduno Nazionale 2027 – sottolinea ancora il consigliere regionale di Forza Italia – ha già trovato il sostegno del Comune, ed è stato avviato un apposito tavolo di coordinamento. Credo che, in questo quadro, anche Regione Liguria possa giocare un ruolo rilevante. Per questo ho deciso di presentare questo ordine del giorno, con il quale chiedo alla giunta Bucci di porre in essere iniziative di sostegno alla candidatura e, in caso di assegnazione dell’evento alla città di Savona, di supportarne l’organizzazione, per quanto di propria competenza”, conclude Vaccarezza.