Regione, fondi per l’agricoltura biologica: Cia Liguria chiede modifica del bando

Liguria. Nel corso di una seduta speciale del Tavolo Verde dedicata alla applicazione della cosiddetta SRA 29 – misure a sostegno dell’ agricoltura biologica – sono emerse diverse criticità che per Cia Liguria rendono difficilmente fruibile la misura.

“Abbiamo segnalato – spiega Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria – la presenza di errori nell’applicazione di quanto contenuto nel PSP – Piano Strategico Pac – (con riferimento alla SAU – Superficie Agricola Utilizzata – e una UBA – Unità di Bestiame Adulto – non coerente) e pertanto proposto alla Regione di valutare l’ipotesi di annullare il bando in essere, predisporre una proposta di modifica alla scheda di intervento del PSP da trasmettere a Bruxelles, ed emanare un nuovo bando che, in attesa dell’approvazione da parte della Commissione, preveda già le modifiche da noi richieste, per altro condivise da tutte le organizzazioni agricole”.

“Trattandosi di impegni quinquennali non ci sarebbero grossi problemi nel caso, improbabile, che le modifiche non fossero accolte, in quanto le eventuali differenze di premio potrebbero essere sanate nell’ambito delle annualità successive. Procedura che peraltro è stata seguita in caso di altre misure”.

“Questa situazione ripropone le modalità di funzionamento degli strumenti di confronto fra Regione e organizzazioni – prosegue Stefano Roggerone -. Troppe volte, infatti, arrivano alla discussione e al confronto documenti e provvedimenti già assunti dalla Giunta o comunque emanati”.

“Questo non consente di accogliere eventuali osservazioni e riallineamenti necessari, come in questo caso. Si tratta di un metodo di lavoro che abbiamo più volte denunciato che rende poco utile la nostra partecipazione a qualsiasi momento di confronto” conclude il presidente regionale Cia.