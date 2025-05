Regione, minoranze all’attacco: “Il dietrofront su Alisa certifica il fallimento di Toti e Bucci sulla sanità”

Liguria. “Oggi siamo qui a discutere di un fallimento: il fallimento delle politiche sanitarie di questo centrodestra, alla guida della Liguria da dieci anni. E il fallimento di Alisa, un’agenzia voluta fortemente dall’ex presidente Giovanni Toti, con prospettive mirabolanti per la salute dei liguri. Nel 2016, al momento di creare Alisa, la giunta Toti aveva promesso efficienza, efficacia, razionalità, economicità e coinvolgimento delle realtà locali: tutti obiettivi mancati”.

Il consigliere regionale Jan Casella (Alleanza Verdi e Sinistra) ha aperto così il suo intervento questa mattina nella seduta consiliare dedicata al progetto di riforma sanitaria promosso dalla giunta Bucci, ovvero il disegno di legge su AliSa e la sua trasformazione.

“Se oggi siamo qui riuniti a discutere, è perché questo progetto ha fallito. E prima ancora che nella parte organizzativa, il vostro piano ha fallito nella cura della salute dei vostri concittadini. Le condizioni della sanità ligure sono disastrose. Le liste d’attesa sono lunghissime e spesso i pazienti ricorrono alla sanità privata per visite, analisi ed esami diagnostici, con una intollerabile rinuncia alla prevenzione per le persone coi redditi più bassi. Molti reparti sono stati chiusi, costringendo gli utenti a lunghi spostamenti in altri ospedali, dove si registrano ritardi nell’accettazione, peggioramento delle condizioni di salute e gravi situazioni di stress per il personale medico, sanitario e infermieristico. La preannunciata costruzione di nuovi plessi ospedalieri e la ristrutturazione di quelli esistenti è bloccata e rinviata a data da destinarsi”, ha denunciato Jan Casella

“La vostra proposta presenta una quadrupla inadeguatezza: non tiene conto dei fallimenti attuali, non ha alcuna certificazione istituzionale, nasce in un contesto di squilibri finanziari e presenta gravi rischi futuri. A gennaio, avete deciso di tagliare 70 milioni di euro per il 2026 e il 2027 dai Livelli Essenziali di Assistenza, per coprire il dissesto finanziario. Questo taglio si ripercuoterà sulla qualità della sanità pubblica per i liguri”, ha incalzato il consigliere regionale Jan Casella.

“Il metodo adottato per arrivare a questa proposta è stato inadeguato. I tempi sono insufficienti: si prevedono appena 60 giorni per operazioni di estrema complessità. Si è evitato il confronto coi lavoratori e le organizzazioni sindacali. Manca la valutazione scientifica: è assente l’analisi dell’impatto e dei meccanismi di controllo. Purtroppo la giunta regionale vuole accentrare il potere decisionale in materia sanitaria. Questo significa politicizzare ulteriormente le scelte sanitarie e ridurre l’autonomia tecnica nella gestione della sanità regionale, quando servirebbe esattamente il contrario”, ha concluso il consigliere regionale di AVS.

Enrico Ioculano (Pd), vicepresidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale, ha illustrato la relazione di minoranza: “Questo disegno di legge – ha detto – è la censura implicita di un modello che, al netto delle intenzioni, non ha funzionato”.

Il vicepresidente ha ricordato le critiche espresse a suo tempo dalla minoranza relativamente alla creazione di ALiSa: “Sin da subito sollevammo criticità sostanziali: il rischio concreto di creare un ulteriore centro di potere opaco, scollegato dai bisogni reali dei cittadini e privo di veri meccanismi di valutazione e che l’approccio frammentario alla governance avrebbe prodotto confusione normativa e inefficienza funzionale e oggi, a quasi dieci anni di distanza, quelle preoccupazioni si sono dimostrate fondate”.

“La riforma di Alisa non è una vera riforma, ma solo un maquillage comunicativo che segna la transizione da Alisa a Liguria Salute, per nascondere il fallimento di nove anni di politiche sanitarie del centrodestra ligure – aggiunge Roberto Arboscello, consigliere regionale PD. Alisa è nata male, è stata gestita peggio. All’epoca, si parlò di un progetto innovativo, pensato per riorganizzare in modo unitario la sanità regionale, ascoltando territori, società scientifiche e rappresentanze sindacali”.

“Si promosse un modello di governance capace di liberare le ASL da compiti burocratici, rafforzare l’integrazione socio-sanitaria, standardizzare l’assistenza. Ma la realtà è stata ben diversa. Alisa ha finito per concentrare il potere decisionale nelle mani di pochi, marginalizzando i territori e creando un centro parallelo di gestione scollegato dalle necessità locali”.

“È stata un’esperienza segnata da eccessiva burocratizzazione e – fatto ancora più grave – dalla deresponsabilizzazione dei vertici politici. Con Alisa si è sottratto potere a questo Consiglio, trasformando la sanità in una macchina ingovernabile e spesso inefficace”.

“Siamo oggi davanti a un’operazione di facciata: non si chiude un fallimento, si cambia solo nome. E mentre si annuncia la nascita di ‘Liguria Salute’, non si risponde alle vere criticità. Si riduce il personale ma si aumentano le competenze, si moltiplicano le funzioni ma si evita il confronto. Non è questa la riforma che serve ai cittadini liguri”.

“Se si fosse voluto davvero riformare, si sarebbe dovuto creare un organismo snello, a supporto del sistema sanitario, con competenze chiare e limitate all’ambito tecnico. Invece, il centrodestra ha confezionato l’ennesima tempesta perfetta: i liguri e gli operatori sanitari saranno ancora una volta a pagarne il prezzo” conclude Arboscello.

“Chiudere Alisa non basta. Serve una riforma vera, coraggiosa e partecipata. Quella discussa oggi in consiglio regionale è una legge frettolosa, scritta male, priva di un disegno complessivo. E rischia di lasciare intatti tutti i problemi che in questi anni Alisa ha contribuito ad aggravare” rincara poi il consigliere regionale Gianni Pastorino.

“Alisa – spiega Pastorino – ha tolto voce al consiglio regionale, ha accentrato la programmazione sanitaria nelle mani di pochi, ha generato sovrapposizioni, ritardi e un grave scollamento con i territori. Ma chi pensa di risolvere tutto semplicemente abolendo l’ente senza ridefinire nel dettaglio funzioni, personale e governance, rischia di ripetere gli stessi errori con un altro nome”.

“La sanità pubblica ligure non ha bisogno di slogan, ma di scelte strutturali: in questi anni abbiamo visto aumentare il ricorso al privato mentre le prestazioni pubbliche venivano tagliate. Si tolgono fondi agli operatori per le prestazioni aggiuntive e si trasferiscono ai privati. Si parla di efficienza, ma non si affronta il nodo vero: il pubblico deve prendersi cura delle persone, non limitarsi a erogare prestazioni. E questo richiede una programmazione capillare, integrata con il sociale, vicina ai territori”.

Pastorino sottolinea anche l’assenza di un piano chiaro per il personale: “Ad oggi non è chiaro cosa ne sarà dei lavoratori e delle lavoratrici di Alisa. Le aziende sanitarie saranno davvero in grado di assorbirli? Sono stati valutati gli impatti sui bilanci, già oggi fragili? Si rischia di perdere competenze preziose in silenzio.

“Guarda caso, questa discussione è stata calendarizzata il giorno dopo le elezioni amministrative a Genova. Un tempismo che sa tanto di mossa strategica per far passare sottobanco una decisione delicatissima che riguarda il futuro del nostro sistema sanitario regionale. Una manovra che conferma quanto poco si voglia davvero discutere a viso aperto, con trasparenza e responsabilità”.

“Oggi non si è chiuso solo un ente, si è persa un’occasione. Potevamo scrivere insieme una nuova pagina per la sanità ligure, invece si è scelta la via dell’autosufficienza. Serve più pensiero, più dialogo, più coraggio. E serve rimettere al centro i bisogni reali delle persone, non le logiche aziendali” conclude il consigliere di minoranza.

Per Stefano Giordano (Mov5Stelle): “Il fallimento di A.Li.Sa l’avevamo anticipato: è dal 2016 che denunciamo quanto poi candidamente la destra in campagna elettorale, e solo per opportunità politica, ha definito un vulnus. Poter dire “ve l’avevamo detto”, però, non ci consola! Perché a pagare sono stati i cittadini, soprattutto quelli più fragili. Che la Super Asl fosse un costoso poltronificio ideato per placare certi appetiti, lo abbiamo sottolineato più e più volte in Aula, nelle Commissioni e nelle conferenze. Risultato? La coppia Toti-Viale prima e la Giunta di destra della seconda legislatura poi, è andata avanti per la propria strada, indifferente al grido di allarme dei territori in affanno di sanità pubblica”.

“La proposta di trasformare ALISA da Azienda a Agenzia Regionale – ha detto – rappresenta un tentativo di miglioramento gestionale e di risparmio economico. Tuttavia, questa riorganizzazione rischia di mantenere una struttura complessa e costosa, senza affrontare radicalmente le cause delle inefficienze storiche”.

Secondo il consigliere, “la soluzione più efficace è la chiusura definitiva di ALISA. Appare – ha aggiunto – una soluzione necessaria per rilanciare il sistema sanitario in modo più efficiente, sostenibile e orientato ai reali bisogni della popolazione. Solo attraverso una riorganizzazione strutturale profonda sarà possibile costruire un modello sanitario capace di garantire servizi di qualità”.

“Oggi, la destra getta la maschera ma lo fa solo a metà: anziché chiudere quel capitolo fallimentare, cambia nome all’Azienda. Ma sarà un ulteriore sperpero sulle spalle dei contribuenti, che per colpa di un inefficiente e imbarazzante apparato costato 40 milioni di euro all’anno, ha mortificato il servizio sanitario pubblico. Con quei soldi, quante visite diagnostiche e preventive avrebbe potuto garantire, la destra al governo, ai liguri? Perché favorire invece consulenze e “famiglie” politiche? Anziché studiare soluzioni raffazzonate come il DL portato oggi in Aula, la maggioranza regionale si faccia un giro reale negli ospedali e nei Pronto soccorso della Liguria e pianifichi il miglioramento lavorando con tutti i soggetti politici prima e con le sigle sindacali poi”.

“Crediamo – e conclude – che cambiare nome ad A.Li.Sa sia semplicemente l’ennesima presa in giro, che non rimedia al danno: se si dà una mano di bianco a una parete ammuffita, la muffa prima o poi torna in superficie e così i cittadini si sentono ingannati una seconda volta. Se davvero la destra sa leggere “i cambiamenti che avvengono nel tempo”, si fermi e chiuda definitivamente la vecchia Azienda, tutelando ovviamente i lavoratori ma cercando soluzioni credibili e non operazioni di maquillage. Se non lo farà, dopo il primo cartellino rosso sventolato ieri in faccia a una destra perdente, ne arriverà presto un altro e poi un altro ancora. E farà ancora più male del primo. Ma anche questo non ci consola: perché nel frattempo, a farsi male e non per colpa loro, saranno i cittadini di questa Regione”.