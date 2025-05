Regione Liguria, monitoraggio sulla possibile presenza di amianto: proroga per lo smart working

Liguria. Regione Liguria informa che l’attività lavorativa per il personale in servizio presso la sede regionale di via D’Annunzio 111 proseguirà regolarmente, in modalità smart working, in attesa dei risultati completi dei campionamenti ambientali effettuati da Arpal e da un ente certificatore incaricato per il monitoraggio sulla possibile presenza di amianto.

Pertanto è stata disposta una proroga dello smart working fino al 19 maggio incluso, in modo da poter fornire nuove indicazioni tecniche sulla base agli sviluppi delle verifiche sui locali.

La misura si inserisce nel contesto delle soluzioni già adottate in precedenza.

Nella giornata di martedì 13 maggio si terrà, inoltre, un incontro tra l’assessore regionale al Personale e i sindacati per discutere della situazione sempre nell’interesse e nella tutela dei lavoratori.