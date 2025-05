Regione: “Fondo sanitario tenga conto della specificità demografica”

Liguria. “Il sistema sanitario nazionale deve tener conto delle specificità demografiche di ogni regione. Le esigenze sanitarie non dipendono solo dal numero di abitanti, ma anche e soprattutto dall’età media dei cittadini”.

Così il presidente della Regione Liguria è intervenuto al Festival delle Regioni di Venezia, commentando il tema del finanziamento alla sanità.

“Regioni come la Liguria, dove è alta la presenza di persone anziane attratte da una qualità della vita elevata, hanno bisogno di risorse proporzionate per garantire servizi sanitari adeguati. Per questo chiediamo una revisione dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, che consideri in modo più realistico la composizione della popolazione”.

“L’obiettivo deve restare una sanità pubblica di qualità per tutti, e spetta ai presidenti di Regione vigilare affinché questo principio sia rispettato e applicato in modo omogeneo sul territorio nazionale”.