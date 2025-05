Regali di laurea non banali per lui e lei: 4 idee da effetto wow

Regali laurea non banali: una delle query più cercate quando si avvicina una discussione di tesi e si riceve l’invito al fatidico brindisi post-corona d’alloro. Perché, si sa, il regalo giusto non è mai solo un oggetto: è un gesto che celebra un traguardo, un rito di passaggio. Ma cosa si regala a una laurea senza scadere nel banale o nel già visto? La risposta – come spesso accade – è: dipende. Dai gusti del neodottore o della neodottoressa, dal tipo di rapporto che si ha con loro e, ovviamente, anche dal budget.

Regali laurea non banali: non più oggetti ma esperienze

Se il rischio di finire sulle solite penne incise o sulle cornici personalizzate è alto, le alternative non mancano. Anzi, negli ultimi anni, la tendenza premia le idee regalo laurea che puntano sull’esperienzialità: viaggi, soggiorni, cene, attività insolite da vivere in coppia o in solitaria. È un settore in crescita, con tante proposte ormai strutturate, dai cofanetti di Smartbox, Emozione3 e Regali.it, fino alle proposte su misura di realtà come Golden Moments, LiveinUp o Elesta Travel. In mezzo a questo panorama abbiamo esplorato con attenzione alcune delle offerte più interessanti, cercando combinazioni originali e di qualità — qualcosa che potesse davvero fare la differenza nel giorno della laurea.

Tra le varie opzioni, ci ha colpito il lavoro fatto da Boscolo Gift, storica azienda italiana specializzata in cofanetti tematici. Il sito propone una selezione dedicata ai regali di laurea non banali, suddivisa per aree tematiche (gusto, viaggio, benessere) e con percorsi guidati anche per chi cerca regali di laurea per un ragazzo o regali per la laurea di una ragazza. Le esperienze spaziano dai weekend fuori porta alle cene stellate, dai percorsi spa ai soggiorni in città d’arte: soluzioni curate nei dettagli, adatte a chi vuole fare un regalo che lasci il segno, ma senza scivolare nell’effetto “troppo”.

Ecco quindi quattro proposte selezionate tra le più originali e meno scontate: idee concrete per un regalo di laurea diverso dal solito, da vivere, ricordare, magari raccontare.

1. Week-end insolito: dormire in una dimora d’altri tempi

Per chi ama le storie, le atmosfere suggestive e le fughe dalla routine. Questo cofanetto consente di scegliere tra oltre 100 soggiorni in location insolite e affascinanti: castelli medievali, masserie immerse nella natura, antiche dimore restaurate. Non è il classico weekend in hotel, ma un’esperienza immersiva che unisce relax, cultura e un pizzico di magia. Perfetto per chi ha bisogno di staccare la spina dopo mesi di studio intenso. È un regalo di laurea non banale che colpisce per originalità e stile.

2. Degustazioni d’autore: un viaggio nel gusto italiano

Per il neolaureato o la neolaureata appassionati di enogastronomia, questo cofanetto è un invito a scoprire le eccellenze culinarie del nostro Paese. Si può scegliere tra esperienze in cantine prestigiose, ristoranti con cucina d’autore, agriturismi autentici o percorsi sensoriali guidati. L’idea perfetta per chi ama sperimentare nuovi sapori e per chi sa che la felicità, spesso, passa anche dalla tavola. Un regalo raffinato ma accessibile, ideale sia per lui che per lei.

3. Benessere di charme: relax deluxe per rigenerarsi

Chi esce da una sessione di laurea sa bene quanto sia necessario ricaricare le energie. Con questo cofanetto si regala una pausa rigenerante in spa selezionate, centri benessere immersi nella natura, boutique hotel con percorsi wellness. Dalla sauna al massaggio, dalla piscina termale alla suite panoramica: il tutto pensato per chi desidera prendersi cura di sé con stile. È tra i regali laurea uomo e regali per laurea donna più trasversali e apprezzati.

4. Fuga d’arte: le città italiane con occhi nuovi

Un cofanetto per chi ama viaggiare, ma con l’occhio curioso del viaggiatore consapevole. Le mete proposte spaziano da città d’arte famose a borghi meno noti ma altrettanto affascinanti. Ogni soggiorno include una o due notti per due persone con colazione, spesso arricchito da esperienze culturali extra, come ingressi a musei o visite guidate. È il regalo per laurea ragazza (o ragazzo) perfetto per chi vuole iniziare la nuova fase della vita con un bagaglio pieno di bellezza.

Perché scegliere un’esperienza per festeggiare la laurea?

Un regalo per la laurea non dovrebbe essere solo un gesto simbolico, ma un invito a vivere qualcosa di bello. Le esperienze hanno il potere di creare ricordi duraturi, emozioni autentiche e connessioni reali. In un’epoca in cui gli oggetti si accumulano e si dimenticano, regalare tempo di qualità è forse la scelta più preziosa.

Gli operatori del settore hanno reso l’esperienza regalo un gesto semplice da fare e di grande impatto. La differenza sta nei dettagli: varietà delle proposte, qualità delle strutture, personalizzazione. Ecco perché, tra le tante idee regalo laurea, quelle che trasformano un giorno speciale in un’avventura unica, sono – oggi più che mai – le preferite.