Referendum, mobilitazione regionale del PD: protesta davanti alla sede Rai

Liguria. “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”: è questo il titolo della mobilitazione indetta dal Partito Democratico per domani, lunedì 19 maggio, alle 11.30 davanti alle sedi regionali della Rai per protestare contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi, con al centro i temi del lavoro e della cittadinanza.

“Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente e il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di informare correttamente” afferma il PD ligure.

Dunque, una nuova protesta sulla carenza di informazione da parte della Rai sui quesiti referendari, che si aggiunge ad altre iniziative avvenute nei giorni scorsi, quando manca davvero poco alla consultazione: “I dati Agcom certificano invece che la Rai ha dedicato finora lo 0,62 per cento degli spazi alle consultazioni: TeleMeloni sta spegnendo il servizio pubblico”.

“Per questo motivo il Partito democratico invita tutte e tutti i cittadini a partecipare alla mobilitazione di lunedì, insieme a militanti, segretari regionali e provinciali e ai parlamentari”.