Referendum dell’8 e 9 giugno: ad Albisola un incontro pubblico ad Albissola Superiore sui cinque quesiti

Albisola Superiore. Si è svolto ieri l’incontro pubblico promosso dal Comitato per il Referendum in vista della consultazione popolare dell’8 e 9 giugno.

All’evento hanno preso parte Silvia Parodi, presidente dell’Anpi di Albisola Superiore, la consigliera comunale del Partito Democratico Serena Cello e il segretario generale della Cgil di Savona Andrea Pasa.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sui cinque quesiti referendari, che toccano diritti fondamentali nel mondo del lavoro e nella vita civile: quattro riguardano il lavoro, uno la cittadinanza.

Nel dettaglio:

– Licenziamenti senza giusta causa nelle grandi imprese con più di 15 dipendenti

Ripristino del diritto al reintegro nel posto di lavoro per i lavoratori licenziati ingiustamente, cancellato dal Jobs Act.

– Licenziamenti nelle piccole imprese con meno di 15 dipendenti

Superamento del tetto massimo di indennizzo per i dipendenti licenziati illegittimamente, garantendo maggiore equità tra lavoratori.

– Contratti a termine – stop alla precarietà senza causale

Ripristino dell’obbligo di indicare una causale nei contratti a tempo determinato, per ridurre abusi e instabilità.

– Sicurezza sul lavoro

Responsabilizzazione delle aziende committenti nei casi di appalti e subappalti, per una maggiore tutela della salute e della vita dei lavoratori.

– Cittadinanza

Riduzione da dieci a cinque anni del periodo di residenza legale richiesto per presentare domanda di cittadinanza italiana e conseguente richiesta per figli minori.

Questo evento si aggiunge ai più di 300 appuntamenti promossi in tutta la provincia di Savona, tra incontri pubblici, volantinaggi nei mercati rionali e iniziative informative organizzate da sindacati, associazioni, comitati e cittadini.

I prossimi appuntamenti in programma sono:

– giovedì 29 maggio, ore 21, a Varazze – Palazzo Beato Jacopo da Cartagine

– mercoledì 4 giugno, ore 17, a Celle Ligure – SMS Operai e Impiegati di via Colla

Il Comitato locale continuerà nei prossimi giorni la campagna di informazione, con l’obiettivo di “promuovere una partecipazione ampia e consapevole al voto dell’8 e 9 giugno, per riaffermare i diritti, la dignità del lavoro e l’inclusione nella nostra democrazia”.