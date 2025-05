Referendum 8-9 giugno, nel savonese un appello “per la democrazia, il lavoro e la cittadinanza”: raccolte 110 firme

Provincia. “Con viva soddisfazione rendiamo pubblico un appello per il voto nei referendum dell’8-9 giugno prossimi”. Lo fanno sapere, in una nota, i promotori della raccolta firme volta a promuovere la partecipazione al referendum dell’8-9 giugno prossimi in materia di lavoro e cittadinanza.

“E’ stata realizzata un’iniziativa politica importante allo scopo di promuovere questa prova fondamentale per la democrazia italiana. Soprattutto abbiamo avuto riscontro da ambiti culturali, sociali, politici diversi che si sono riconosciuti in un intento comune posto al di là dell’espressione di una semplice scelta svolta attraverso le urne. Il concetto di democrazia è quello che risalta come democrazia aperta in una visione di trasparenza e di reciprocità di responsabilità civile – spiegano -. La raccolta delle firme è stata fortemente portata avanti dai soggetti collettivi che fanno parte del comitato provinciale, prima fra tutte la CGIL promotrice dei quattro quesiti sul lavoro grazie alla spinta molto determinata del segretario della Camera del Lavoro Andrea Pasa e di tutti i segretari di categoria, mentre rilevante è risultato l’apporto dell’ARCI con il presidente Franco Zunino, e dell’ISREC grazie al presidente Mauro Righello e al coordinatore degli insegnanti Angelo Maneschi oltre all’ANPI con diversi presidenti e membri di consiglio direttivo delle sezioni”.

“Importante l’apporto di istituzioni e associazioni culturali come l’istituto di studi liguri presidente Carlo Varaldo e le associazioni musicali Rossini e Mozart presidenti Sergio Tortarolo e Ferdinando Molteni oltre al Filmstudio presidente Renato Allegra , l’Associazione Italia – Cuba presidente Roberto Casella , la società della Cremazione presidente Maria Rita Zanella. Ricordiamo anche le presenze istituzionali del sindaco di Quiliano Nico Isetta e dell’assessore dello stesso comune Walter Sparso e dell’assessore del comune di Savona Maria Gabriella Branca , della presidente dell’assemblea cittadina del PD Maria Luisa Madini e della coordinatrice di “Noi Per Savona” Daniela Pongiglione, il consigliere comunale di Borgio Verezzi Pino Raimondo e il già sindaco di Carcare Franco Delfino”, aggiungono i promotori dell’iniziativa.

“Ci sentiamo onorati infine di aver ricevuto l’adesione di figure storiche della sinistra e del movimento democratico savonese come Giovanni Burzio che fu segretario provinciale della CISL, Franca Ferrando e Giancarlo Berruti, oltre che di personalità di grande rilievo nel nostro panorama culturale e dell’informazione come Ugo Folco , Jacopo Marchisio, Marcello Zinola, Giovanna Servettaz, Mario Molinari, Giuseppe Milazzo, Danilo Bruno, il fondatore del Circolo degli Inquieti Elio Ferraris”, concludono.

Così Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil: “Si tratta di un documento straordinariamente importante perché trasversale nella società civile, politica e sindacale della provincia di Savona per rilanciare l’importanza del voto, ma soprattutto della partecipazione, della democrazia e della libertà a favore dei 5 sì per il referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza”.

Di seguito il documento integrale.

“110 FIRME PER LA DEMOCRAZIA, IL LAVORO, LA CITTADINANZA”

Attraverso questo testo invitiamo anche ad una obiettiva riflessione sul tema della democrazia: se si ritiene che la partecipazione al voto rappresenti un indicatore fondamentale dello stato di salute del sistema democratico nel nostro Paese allora la percentuale dei votanti, in una occasione come questa, non può essere mortificata da una volontà di annullamento della partecipazione politica.

Accanto all’espressione di consenso/dissenso sui singoli quesiti va quindi chiesto un voto politico: fatto importante in particolare in questo momento storico nel quale la disaffezione appare crescente ei diversi sistemi elettorali in uso nel nostro Paese e la trasformazione “liquida” dei soggetti politici non aiuta certamente a combatterla.

Nello stesso tempo ci rivolgiamo ai grandi mezzi di comunicazione di massa considerando la necessità di esprimere un’informazione puntuale ed equilibrata su questi delicatissimi temi.

L’ipotesi di astensione espressa dalle forze di governo non punta semplicemente a rendere difficile il “quorum” ma rappresenta anche un ulteriore passo verso un’idea di “semplificazione” del rapporto tra politica e società in senso autoritario e di trasformazione della democrazia costituzionale in una “democratura” simile ai modelli cui si ispira la destra italiana.

Si dimostra altresì l’incapacità dei partiti di maggioranza che si rifugiano nell’astensione per evitare il confronto sui grandi temi della convivenza civile, della sicurezza e della dignità del lavoro ea quello, sancito dalla Costituzione e richiamato con forza dal Presidente della Repubblica, di una retribuzione adeguata a garantire il minimo soddisfacimento in una società moderna dei bisogni primari di lavoratori e famiglie.

Per questo insieme di considerazioni riteniamo necessario un intenso sforzo di mobilitazione perché questa occasione di maturità democratica rappresentata dal voto nei referendum dell’8-9 giugno sia colta appieno.

Testo di: Sergio Acquilino, Franco Astengo, Maria Gabriella Branca, Donatella Ramello, Sergio Tortarolo.

Firmatari:

Sergio ACQUILINO (avvocato) Renato ALLEGRA (presidente Filmstudio) Margherita ARLEO (segretaria generale FLAI CGIL SV ) Maria Grazia ASTE (Socrem-Savona) Francesca ASTENGO (funzionaria IREN) Franco ASTENGO (Il rosso non è il nero) Andrea AVALLI (insegnante) Marino BADINO (Società Mutuo Soccorso Celle Ligure) Alba BARABINO (ANPI Legino) Renata BARBERIS (psicologa) Michele BELLO (segretario geberale FILLEA-CGIL Sv) Giovanni BENNATI (direttivo ANPI-Fornaci) Giancarlo BERRUTI (fondazione Centofiori) Marina BERTOLINO (Il rosso non è il nero) Luciana BERTORELLI (operatrice culturale) Andrea BIANCU (insegnante) Maria Gabriella BRANCA (assessore comune di Savona) Michele BROSIO (artigiano) Danilo BRUNO (storico) Gianluca BRUZZONE (insegnante) Giovanni BURZIO (già segretario provinciale CISL) Maria Teresa CARBONE (già Sindaco di Celle Ligure) Roberto CASELLA (presidente Italia – Cuba), Daiana CAUTERUCCIO (insegnante) Roberta CAVA (avvocato) Valeria CAVALLO (pediatra, già consigliere regionale) Licia CESARINI (segretaria generale FLC CGIL SV ) Anna Maria CIMINO (insegnante) Andrea CORSIGLIA (insegnante) Fausto DABOVE (segretario generale SPI-CGIL SV) Giuliano DABOVE (presidente ANPI-Sassello) Grazia D’AMATO (insegnante) Dario DELBONO (segretario generale FILCTEM CGIL SV ) Alberto DELFINO (avvocato) Franco DELFINO (già sindaco di Carcare) Franco DE TOMIN (segretario generale SLC CGIL SV ) Grazia DISCA (direttivo ANPI-Fornaci) Stefania DRUETTI ( segretaria generale NIDIL CGIL SV ) Elisa FALCE (insegnante) Silvia FANCELLO (insegnante) Luigi FASCE (Presidente Circolo Calogero- Capitini) Salvatore FEDELE (medico) Franca FERRANDO (Isrec – Savona) Elio FERRARIS (già presidente Circolo degli Inquieti) Anna Maria FERRO (insegnante) Antonio Maria FERRO (psichiatra) Ugo FOLCO (già primario medicina nucleare) Guido GARBERO (direttivo ANPI-Fornaci) Bruno GEIDO (il Rosso non è il nero) Cristiano GHIGLIA (segretario generale FIOM-CGIL SV) Maria Luisa GIGLIO (ARCI – Savona) Biagio GIORDANO (fotografo/scrittore) Lia GIRIBONE (operatrice di solidarietà) Nico ISETTA (Sindaco di Quiliano) Giulia L’ACQUA (presidente ANPI-Fornaci) Luigi LANZA (consigliere comunale di Savona) Amida LAVAGNA (insegnante) Rosanna LAVAGNA (insegnante) Maria Luisa MADINI (presidente assemblea cittadina PD) Angelo MANESCHI (coordinatore insegnanti ISREC) Angelo MARCHESE (imprenditore) Greta MARCHISELLO (insegnante) Guglielmo MARCHISIO (associazione musicale Rossini) Jacopo MARCHISIO (regista/attore) Bruno MARENGO (già sindaco di Savona e Spotorno) Giuseppe MILAZZO (storico) Alfio MINETTI (presidente ANPI – Carcare) Emanuela MINIATI (storica) Tiziana MINUTO (segretaria confederale CGIL – Savona) Mario MOLINARI (regista) Ferdinando MOLTENI (insegnante – presidente associazione MOZART) Mario NOBERASCO (avvocato) Luciano PALONE (insegnante) Andrea PASA (segretario generale Camera del Lavoro – Savona) Fabio PASTORINO (presidente società di mutuo soccorso Celle Ligure) Irene PATRONE (consigliere comunale Celle Ligure) Ennio PELUFFO (Segretario generale Funzione Pubblica CGIL SV ) Sara PEIRANO (insegnante) Luciano PINNA (dirigente sportivo) Francesco PISANO (informatico) Maurizio POGGIO (insegnante) Daniela PONGIGLIONE (“Noi per Savona”) Samuele RAGO (comitato provinciale ANPI) Pino RAIMONDO (consigliere comunale di Borgio Verezzi) Donatella RAMELLO (Il rosso non è il nero) Marco RAVERA consigliere comunale di Savona, Adalberto RICCI (insegnante) Luigia RICHERI (direttivo ANPI – Fornaci) Mauro RIGHELLO (presidente ISREC) Anna RISPOLI (presidente “Il cammino di Giancarlo Onnis”) Tiziana SATTA (segretaria confederale CGIL – Savona) Giovanna SERVETTAZ (giornalista) Giordano SICCARDI (insegnante) Walter SPARSO (assessore comune di Quiliano) Claudio TAGLIAVINI (Il rosso non è il nero) Giovanni TIGLIO (segretario generale FILCAMS CGIL SV) Giancarlo TORELLO (cardiologo) Sergio TORTAROLO (presidente associazione musicale Rossini) Anna TRAVERSO (Isrec – Savona) Simone TURCOTTO (segretario generale FILT-CGIL SV) Antonio VALLARINO (Il rosso non è il nero) Dilvo VANNONI (ANPI Legino) Carlo VARALDO (presidente Istituto di Studi Liguri) Giovanni VIBERTI (insegnante) Mario VIGNOLA (Il rosso non è il Nero) Giovanni VINCENTI (Socrem – Savona) Matteo VIVIANO (coordinatore regionale “La rete”) Maria Rita ZANELLA (presidente Socrem) Marcello ZINOLA (giornalista) Franco ZUNINO (presidente provinciale ARCI).