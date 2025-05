Savona. Continuano senza sosta le indagini per individuare l’autore delle spaccate che ha colpito quattro attività commerciali a Savona, nella zona dell’Oltreletimbro, nella notte tra il 5 e il 6.

Fondamentali per l’attività degli investigatori sono le telecamere di videosorveglianza: oltre alla telecamera privata dei bagni Marinella, il soggetto è stato anche ripreso da quelle comunali di corso Tardy e Benech. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri.

I colpi sono stati messi a segno ai bagni Marinella di corso Vittorio Veneto, da “Le Bufale di Cuneo” (200 euro di fondo cassa) e la pizzeria-kebab “Fuoriluogo”(100 euro). In tutti i casi il modus operandi è sempre lo stesso: la vetrina è stata sfondata con un tombino. Nel caso de “La Caffetteria” (ex bar Giò), invece, si è verificato solo un tentativo di furto, con la vetrata che si è crepata in modo visibile, ma non ha ceduto ai colpi della grata.

Nello stabilimento balneare dopo aver rubato una bibita dal frigo, è stato portato via il fondo cassa (circa 100 euro), un iPad appoggiato vicino al registratore e un monopattino.

Un quinto colpo – questa volta solo tentato – sarebbe avvenuto ai bagni Wanda. I ladri avrebbero tentato di forzare la porta ma, forse disturbati, si sono allontanati.