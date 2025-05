Raccolta differenziata a Savona, un cittadino: “E’ peggiorato lo stato di decoro di corso Italia ma non solo”

Savona. L’ introduzione in via di attuazione delle regole di “raccolta differenziata intelligente” sta comportando un peggioramento dello stato di decoro della via principale del centro cittadino di Savona.

Sino a poco tempo fa, passeggiare nelle ore serale per corso Italia era piacevole. Si notavano solo cartoni in buono stato lasciati di fronte ai negozi.

Con l’ introduzione delle regole di “raccolta differenziata intelligente” i condomini di corso Italia ammassano le loro immondizie di fronte al portone di casa, ora nei sacchi, in futuro, forse, nei contenitori che comunque presumibilmente, non riusciranno a contenere il tutto, a beneficio di scarafaggi, topi e forse…cinghiali.

Pochi, evidentemente, come il sottoscritto, utilizzano i cassettoni con relativa chiave per l’ apertura.

Non bastava la deprecabile abitudine dei savonesi di portare i loro cani a compiere le loro deiezioni lungo corso Italia, trasformandolo in una “latrina per cani”; corso Italia sta diventando una “discarica a cielo aperto” alla faccia di chi volesse passeggiare nel centro cittadino.

Maurizio