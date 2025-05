Quiliano&Valleggia, Molinaro fa il punto sulla stagione: “Per come si erano messe le cose bilancio positivo, l’annata vissuta mi ha insegnato tantissimo”

Quiliano. Un’annata dai due volti. La stagione calcistica da poco conclusasi ha visto svariate gioie e qualche dolore per le formazioni savonesi impegnate nei campionati dilettantistici locali. Alle promozioni di Celle Varazze, Millesimo, Savona, Baia Alassio e Veloce (oltre ai praticamente certi ripescaggi in Prima Categoria di Virtus Don Bosco e Cisano, ndr) infatti, a fare da contraltare sono state le retrocessioni di Letimbro, Vadese e Spotornese.

Queste ultime tre società hanno militato proprio nel girone “B” del campionato di Prima Categoria, lo stesso con cui si è cimentato il Quiliano&Valleggia. Quella vissuta dai biancorossoviola è stata un’annata dai due volti: alle difficoltà della prima parte di stagione ha fatto seguito un girone di ritorno di ben altra caratura.

Alla fine la squadra guidata da Gianluca Molinaro ha concluso il proprio percorso al nono posto in classifica, mentre in Coppa Liguria Grippo e compagni si sono spinti fino alla semifinale. “Per come si era messa l’annata – commenta l’allenatore dei biancorossoviola – qualcosa di positivo c’è stato. Abbiamo valorizzato numerosi giovani e raggiunto la semifinale di Coppa. Inoltre il nostro è stato il quinto miglior attacco del campionato”.

“In tanti anni da allenatore – continua Molinaro – credo che questa sia la stagione che mi ha dato e insegnato più di qualunque altra. Sicuramente si poteva e si doveva fare di più, però bisogna considerare che sono partito convinto di poter contare su una determinata rosa e poi mi sono trovato ad affrontare il girone d’andata completamente con un’altra formazione a causa di infortuni e altre problematiche”.

“A inizio anno – prosegue l’intervistato – avevo dichiarato che avremmo voluto fare bene. Alla fine abbiamo chiuso il nostro percorso in campionato conquistando 39 punti, considerando tutto male non si è fatto. Il momento della svolta si è verificato quando siamo riusciti a fare quadrato dopo aver rimediato quattro sconfitte consecutive. Tra gli aspetti positivi vorrei sottolineare l’esordio di numerosi giovani classe 2006/2007/2008. Poi mi sento di elogiare tutto il gruppo squadra, questo perchè chi è rimasto fino alla fine si sarebbe buttato nel fuoco per i compagni”.

In seguito Molinaro si è soffermato sulla competitività del girone “B”: “In questo caso devo assumermi le mie responsabilità perchè ci ho messo molto ad adattarmi ad un campionato davvero importante. Il Savona ha vinto totalizzando 75 punti finali con soltanto due giornate di anticipo. Noi invece siamo arrivati noni dietro alle cinque teste di serie (Savona, Masone, Campese, Olimpic e Multedo), allo Speranza costruito per stare in alto e a Bolzanetese e Old Boys Rensen che hanno disputato un’annata straordinaria. Ad influire sulla nostra annata sono stati principalmente gli infortuni così come il doversi adattare alle mancanze e al campionato, resta da capire il motivo per cui così tanti giocatori si siano fatti male”.

Infine Molinaro ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “In questa stagione, nel momento in cui andava tutto male, devo dare merito a Vitellaro, Marotta e Landucci perchè hanno spinto per dare continuità, stringere i denti e tirare fuori il meglio. Vorrei anche ringraziare il Comune e la Polisportiva per non aver mai fatto mancare la propria presenza. Per il futuro posso solo dire che a breve valuteremo con la società. Quiliano è una piazza importante che vuole gettare le basi per far bene”.