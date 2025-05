Quiliano, uomo rimane intrappolato sotto il trattore: intervento dei vigli del fuoco per estrarlo

Quiliano. Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, per un coltivatore che è rimasto intrappolato sotto il suo trattore mentre effettuava dei lavori nel suo campo situato in via Delfino.

Il sessantenne è rimasto intrappolato sotto il pesante mezzo ma, per fortuna, non ha riportato fratture o grosse ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona per estrarlo, l’automedica del 118, i carabinieri e la Croce Oro Mare sezione di Savona.

La vittima dell’incidente è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.