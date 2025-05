Quiliano, la minoranza vota contro il Consuntivo 2024: “Distanza tra entrate previste e accertate e uso della cassa vincolata le criticità”

Quiliano. Il gruppo consiliare Futura Quiliano ha espresso voto contrario al bilancio consuntivo del 2024 discusso in occasione del consiglio comunale del 29 aprile scorso.

Il gruppo di Rodolfo Fersini ha evidenziato “diverse criticità nella gestione dell’esercizio concluso al 31 dicembre 2024 a partire dalla sensibile distanza tra le entrate previste e quelle effettivamente accertate. Tali ‘mancate’ risorse non hanno consentito all’amministrazione Isetta di mantenere gli impegni che ha assunto nei confronti dei cittadini quando ha presentato il bilancio di previsione. Riteniamo quindi sia opportuna una maggior attenzione in fase di previsione e, probabilmente, una contestuale analisi delle spese, per evitare di ‘promettere’ ciò che non si può fare”.

“Ulteriore criticità l’utilizzo continuativo della cassa vincolata (si è passati da circa tre milioni di euro del 2023 a oltre dodici milioni e mezzo nel 2024) che ancorché previsto e quindi consentito dalla norma, può essere prodromico all’anticipazione di tesoreria che, diversamente, rappresenterebbe una situazione debitoria del Comune con conseguente aggravamento di una situazione che non ci pare propriamente solida. Tale situazione ha comportato grosse difficoltà per quanto attiene alle manutenzioni ordinarie che sono strumentali al mantenimento del decoro del paese come è ben visibile sia nelle parti cittadine che nelle frazioni e borgate”.

“Le nostre preoccupazioni hanno trovato riscontro anche nelle raccomandazioni dell’organo di revisione del Comune che è soggetto indipendente”.