Quiliano in Europa: si conclude l’esperienza del progetto T.I.C. “Twinning in Community”

Quiliano. Si è conclusa con successo la seconda tappa del progetto europeo “Twinning in Community”, realizzata in Slovenia lo scorso con l’evento intitolato “From literacy to reading through the Children’s Parliament”.

Il viaggio ha coinvolto 25 cittadini del Comune di Quiliano, ospiti del Comune Sloveno di Ajdovščina e protagonisti di una visita di tre giorni all’insegna del dialogo, della partecipazione attiva e dello scambio interculturale.

Obiettivo del progetto il rafforzamento dei legami tra comunità europee, promuovendo il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva e la costruzione di relazioni durature tra città gemellate.

Il gruppo di cittadini quilianesi, protagonista insieme al gruppo di cittadini sloveni, ha preso parte a un ricco programma di incontri istituzionali, laboratori tematici e attività di scambio culturale con i partner sloveni, vivendo un’esperienza coinvolgente e di grande

valore formativo.

Il viaggio ha rappresentato un’occasione importante per condividere valori europei, approfondire tematiche di interesse comune e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità più ampia, quella europea. I partecipanti sono rientrati a Quiliano nella giornata di sabato, portando con sé nuove idee, connessioni e un rinnovato spirito di partecipazione civica.

L’Amministrazione comunale di Quiliano esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazia tutti i cittadini che hanno preso parte al progetto, contribuendo attivamente a rappresentare la nostra comunità oltre i confini nazionali.

Un ringraziamento particolare ai partner nazionali ed internazionali che hanno collaborato

attivamente contribuendo alla buona riuscita di questo progetto: A.I.C.C.R.E. Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – Federazione della Liguria; Rete dei Comuni Sostenibili; Società Cooperativa A.R.C.A.; Biblioteca Lavrič Ajdovščina; Ajdovščina Friends of Youth Association.

I contenuti, il materiale e foto e video dei due workshop sono inseriti nell’apposita sezione presente nel sito istituzionale della Città di Quiliano, al seguente link: https://www.comune.quiliano.sv.it/index.php/progetto-twinning-in-community

Per ulteriori informazioni sul progetto “Twinning in Community”, è possibile consultare il

sito del Comune o contattare l’Ufficio Segreteria ai seguenti contatti: Tel.019/2000503, Email: ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it.