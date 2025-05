Quiliano, il consigliere Fersini attacca il sindaco Isetta sulla Tari: “Aumenti non in linea con le promesse elettorali”

Quiliano. “Abbiamo votato contro la presa d’atto del piano economico della Tari; la sostanza della deliberazione era esattamente quello dello scorso anno in cui si prevedeva un aumento del 10% per il 2024 e un ulteriore aumento 4,34% per il 2025”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale del gruppo “Futura Quiliano” Rodolfo Fersini.

“L’azione di recupero di evasione condotta dagli Uffici comunali – spiega -, ha consentivo di ridurre l’incremento TARI del 2025 al 3,5% rispetto al 2024. In sostanza, i due successivi incrementi, hanno determinato un aumento della TARI del 14% rispetto al 2023. Non ci pare propriamente in linea con gli slogan della campagna elettorale del Sindaco Isetta che, probabilmente, nel sottolineare quanto fosse stata brava l’amministrazione uscente a non aumentare le tasse, ha omesso di dire che lo avrebbe fatto quella entrante”.

“Ad aggravare ulteriormente la tassazione TARI una scelta improvvida del Governo di € 6 a “bolletta”, su questa scelta sia il gruppo Consiliare Futura Quiliano sia quello di maggioranza hanno espresso giudizi negativi ancorché, essendo un adempimento di legge, dovesse essere obbligatoriamente approvata dal Consiglio Comunale”, conclude.