“Qui inizia il mare”, la scritta vicina ai tombini di Savona per invitare a non gettare i rifiuti per strada

Savona. “Una bellissima iniziativa di Assonautica e dell’Istituto Ferrari-Pancaldo in favore del mare sta avvenendo lungo le strade di Savona. Vicino ad alcuni tombini (in via Piave, via Don Bosco, ecc.) da qualche giorno compaiono semplici ma suggestivi disegni di fauna marina accompagnati dalla scritta: ‘Qui inizia il mare'”. Lo dice Osa.

“Un chiaro invito rivolto alle persone più sensibili e consapevoli – o che desideriamo lo diventino – a non gettare rifiuti per strada, prime fra tutte le cicche di sigaretta, che, con il loro filtro, risultano micidiali per la vita marina. Infatti, tutto ciò che finisce a terra, con le prime piogge, viene trascinato nei tombini e, da lì, inevitabilmente raggiunge il mare, contribuendo all’inquinamento e alla morte di numerosi animali”.

“Questa è un’iniziativa fresca, immediata e giovanile, proprio come i ragazzi che, con entusiasmo, sagome e pennello, la realizzano lungo i marciapiedi della città”.

“A loro, e ad Assonautica, vanno i più sinceri complimenti e il profondo ringraziamento dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) e del Partito Animalista Italiano (PAI). Finalmente, per una volta, possiamo essere sereni e felici nel vedere un progetto legato al mare che non si perde tra le solite sagre, le dichiarazioni politiche, gli annunci di contributi per la tecnologia della pesca o il sostegno ai pescasportivi, spesso infarciti di parole altisonanti come “sostenibilità” ed “ecocompatibilità”, ma privi di un reale impatto positivo sulla salvaguardia del nostro ecosistema marino”.

“Assonautica ed Istituto Ferrari-Pancaldo , con questo piccolo ma potente gesto, dimostrano che la tutela del mare può partire dalla strada, dall’educazione e dalla bellezza. Un esempio concreto di cittadinanza attiva, amore per l’ambiente e rispetto per tutte le creature che nel mare trovano casa e vita”.