“Puntata” cellese per le ex concorrenti di The Golden Bachelor che hanno raggiunto Patrizia Santoro

Celle Ligure. Per mesi le abbiamo viste alla conquista del cuore di Massimiliano Pace, lo scapolo d’oro: “The Golden Bachelor”. Otto puntate, la splendida villa romana. Feste in piscina, cene, approcci sentimentali e qualche sgambetto. Una gara, insomma, per il reality in onda su Real Time.

Erano 16 le ladies. Ognuna con la sua personalità. Noi ne abbiamo incontrate tre. A Celle. Perché da qui è partita per l’avventura televisiva la nostra Patrizia Santoro che Tiziana Sodano e Lara Misilmeri sono venute a trovare. Eleganza, simpatia, grinta e determinazione. Sono queste le caratteristiche che le accomunano. Le abbiamo conosciute durante la loro visita a Celle, in occasione della manifestazione benefica “La cena delle rose”.

Eh sì, le rose per loro sono un comune denominatore. Nel programma infatti, chi la riceveva da parte di Max, scapolo d’oro romano, rimaneva in gioco. Il risultato di questa esperienza, raccontano a IVG, “è stato senza dubbio il coraggio di rimettersi in gioco. Di riscoprire sentimenti, destreggiarsi in situazioni anche non facili. Qualche screzio. Sapersi, insomma, adattare alle circostanze. Una bella sfida”. E una bella prova per le ladies, che è servita.

Un arricchimento comunque che ha lasciato la cosa più importante, un’amicizia tra Lara, Tiziana e Patrizia: un forte legame. Così, la solare cellese le ha invitate a scoprire il paese e loro non hanno esitato ad arrivare. Lara dal Piemonte, Tiziana dall’Emilia Romagna. Complicità, simpatia e bellezza per le tre ladies che potrebbero ancora mettersi in gioco grazie anche all’esperienza televisiva. Non hanno vinto in questa occasione, ma hanno tutte le carte in regola per farlo in nuovi contesti e importanti opportunità future.