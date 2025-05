PuliAmo Cairo, sabato 10 maggio appuntamento lungo la pista ciclabile

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo Montenotte, in collaborazione con Sat, Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., organizza “PuliAmo Cairo”, una giornata di pulizia ambientale dedicata alla pista ciclabile.

All’iniziativa parteciperanno una quarantina di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo e del Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare.

L’appuntamento è per oggi (sabato 10 maggio), alle 9, presso il Monumento ai Caduti del Mare, Piazzale Garino – Viale Vittorio Veneto. Sono consigliati abiti da lavoro e scarpe robuste; guanti e sacchetti li fornisce l’organizzazione.

“Un’iniziativa a cui teniamo molto – commenta Ilaria Piemontesi, assessore all’Ambiente – non solo perché in questo modo ripuliremo da cartacce e plastica una zona particolarmente frequentata della nostra Città, ma soprattutto per il messaggio che in essa è racchiuso. Noi per primi, come Amministrazione, dobbiamo promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente, del verde, del decoro urbano e degli spazi pubblici”.

“E’ sempre più necessario far comprendere quanto sia vitale una corretta e consapevole gestione dei rifiuti. Non a caso abbiamo invitato a prendere parte a ‘PuliAmo Cairo’ proprio i ragazzi delle scuole superiori del nostro territorio che rappresentano la spinta propulsiva per una nuova e virtuosa concezione della green community”.