Provincia, grazie all’avanzo di amministrazione da oltre 3 milioni di euro programmati investimenti per scuole e viabilità

Savona. Prosegue l’azione programmatica dell’amministrazione provinciale di Savona per la definizione delle destinazioni strategiche dell’avanzo di amministrazione 2024, pari a 3.362.477,43 euro, risultato già emerso nel Rendiconto finanziario approvato nei giorni scorsi. Il dato, che testimonia una gestione attenta, rigorosa e improntata alla trasparenza, costituisce la base concreta su cui poggiano le prossime scelte operative dell’Ente.

Questa mattina a Palazzo Nervi si è tenuto un tavolo di lavoro con la partecipazione del presidente Pierangelo Olivieri, del vice presidente Andrea Castellini, della dirigenza provinciale e dei referenti tecnici delle strutture competenti, successivamente condiviso con i consiglieri del gruppo di maggioranza.

Al centro dell’incontro la definizione del primo degli interventi pianificati in forza del bilancio previsionale e concernente la pianificazione dell’utilizzo dell’avanzo, con una chiara priorità: destinare risorse concrete al miglioramento della rete stradale e alla sicurezza degli edifici scolastici del territorio provinciale.

L’amministrazione conferma quindi la propria volontà di “tradurre il risultato positivo dell’esercizio 2024 in interventi mirati e tangibili, volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire servizi fondamentali, in particolare nelle aree più periferiche del territorio”.

Nel corso dei lavori è emerso anche un primo dettaglio operativo relativo a uno stanziamento complessivo di 1.250.000 euro, costituito per una significativa parte dal programma Snai, Strategia Nazionale per le Aree Interne. Si tratta di un’iniziativa statale che mira a ridurre le disparità territoriali e a rafforzare l’accessibilità e la qualità dei servizi essenziali (come istruzione, sanità e mobilità) nelle zone più periferiche e decentrate del Paese.

Nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche risultano già previsti, per la Provincia di Savona, specifici stanziamenti a valere su fondi MIT, ripartiti per ambito territoriale e destinati a interventi considerati prioritari e strategici per il miglioramento della viabilità nelle aree interne. Nello specifico, le risorse assegnate risultano così articolate: circa 400.000 euro per la Valbormida; circa 400.000 euro per il savonese; circa 700.000 euro per il ponente.

Queste risorse contribuiranno a “potenziare la mobilità locale, migliorare la sicurezza della rete stradale e rafforzare i collegamenti tra le aree interne e i principali poli di riferimento, rispondendo in maniera concreta alle esigenze quotidiane dei cittadini e del territorio. La Provincia di Savona riafferma così il proprio ruolo di Ente vicino al territorio e alle sue comunità capace di esercitare una funzione sussidiaria e strategica, dando concretezza ai principi di responsabilità amministrativa e ascolto delle esigenze locali”.

Il piano completo di destinazione dell’avanzo di amministrazione è attualmente in fase di definizione tecnica. L’amministrazione si impegna a “condividerne i dettagli non appena saranno compiutamente definiti e ufficialmente approvati e validati”.