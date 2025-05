Montagne russe di emozioni, il Pontelungo la porta ai supplementari ma l’1 a 1 premia la Sestrese

Sestrese Bor. 1 (29′ Curabba) – Pontelungo 1 (47′ Trucchi)

117′ Finisce qui. Il miglior piazzamento alla fine della stagione premia la Sestrese. Partita ben giocata ambo i lati. Numerose occasioni equamente divise. Passano i genovesi per la miglior posizione al termine della regular season.

115′ L’arbitro fa ancora giocare.

114′ Il subentrato Calcagno prova la botta dal limite palla alta.

115′ Cinque minuti al termine. Il Pontelungo prova a spingere. Ora la Sestrese è più attenta logicamente a non scoprirsi.

109′ Cambia ancora Valmati: Lanza e Sarno al posto di Scarfò e Scalzi.

106′ Inizia il secondo tempo supplementare. Subito cambio nella Sestrese, esce Piroli ed entra Bruzzone. Nel Pontelungo dentro anche Rocca.

Secondo tempo supplementare

105′ Finisce qui il primo tempo supplementare. Ancora 15 minuti in cui il Pontelungo deve trovare il goal vittoria per accedere alla finale.

104′ Giallo per Ferrari!

103′ Cede alla tensione anche Zanardini, che dopo tutta la gara seduto ora si alza in piedi!

100′ Angolo per la Sestrese, a cui il pareggio basta ma troppo rischioso fare le barricate contro questo Pontelungo. Corner battuto nell’area piccola, ma Breeuwer è attento.

98′ Ansaldo colpisce in area, questa volta il rigore lo chiede la Sestrese per un presunto tocco di mano.

95′ Tensione altissima. Chariq a terra ma la Sestrese prosegue. Ferrari scambia con Piroli e segna ma è fuorigioco! Ribaltamento di fronte, gran botta di Chariq di poco sopra alla traversa.

93′ Corner del Pontelungo, uscita a vuotodi Lo Bianco, ma nessuno ne approfitta.

91′ Si riparte con la Sestrese incaricata del calcio di inizio. Squadre in 10 per le espulsioni di Balestrino e Marquez alla fine del secondo tempo.

Primo tempo supplementare

90’+5 Finiscono qui i tempi regolamentari. Ora piccola pausa e poi i supplementari. In caso di parità al 120′ passerà la Sestrese per il miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

90’+1 Contatto tra Balestrino e Marquez. L’arbitro ha i due cartellini in mano. I giocatori sono a terra. L’arbitro ammonisce entrambi e per entrambi è il secondo giallo. Sestrese vs Pontelungo si deciderà in 10 vs 10.

89’Angolo per la Sestrese a seguito di un cross di Balestrino. Breeuwer ci mette i pugni.

86′ Azione sulla sinistra con Piroli e Balestrino che provano a sfondare in area ma la difesa granata fa muro. Quattro più recupero. Può davvero succedere di tutto. In caso di parità si andrà ai supplementari.

85′ Ammonito Scarfò.

81′ Pontelungo vicinissimo al goal! Asteggiante fa partire dal limite un rasoterra a incrociare che, come si diceva un tempo, “fa la barba al palo” a portiere battuto.

79′ Occasione Pontelungo! Ardissone semina il panico in area e mette forte al centro, il pallone sbatte su Trucchi o un avversario e Lo Bianco se lo ritrova tra le mani. Trema la Sestrese in questo caso.

75′ Botta e risposta: il Pontelungo va verticale sull’asse Trucchi-Chariq-Ardissone ma l’intervento di Andreoni è provvidenziale nello stoppare la conclusione del 9 ingauno nel cuore dell’area. Poi dall’altra parte con Bazzurro che si avventa su un pallone vagante in area, il tiro rasoterra è centrale e Breeuwer para con i piedi.

71′ Super Breeuwer che smanaccia una conclusione ravvicinata di Piroli. Il Pontelungo resta in partita.

68′ Sestrese vicino al goal due volte: prima Curabba anticipa rapidissimamente Breeuwer su un lancio lungo ma si allarga troppo e non inquadra lo specchio. Curabba riprende la palla e calcia a botta sicura ma c’è il MIRACOLO di Roascio che sulla linea respinge di testa.

65′ Doppio cambio nella Sestrese: esce Galluccio ed entra Agostini, esce Di Molfetta ed entra Piroli.

60′ Ancora un contatto in area su cui protesta il Pontelungo, collisione tra Scarfò e Astegiante.

58′ Si scalda l’ambiente. Prima tutta la panchina del Pontelungo in piedi per un contatto dubbio in area, poi Marquez viene ammonito per un colpo a un avversario. La Sestrese avrebbe voluto qualcosa in più.

53′ Buon momento degli ospiti. Ardissone calcia una punizione dal centro dell’area. La palla finisce tra i piedi di Roascio che si coordina bene e calcia a incrociare fuori di poco. Azione invalidata per una posizione di fuorigioco.

47′ Pareggio Pontelungo! Ardissone va via benissimo sulla sinistra in area e mette al centro per il tap-in di Trucchi, entrato a inizio ripresa al posto di Calandrino.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

Si chiude qui la prima frazione di gioco.

45’+2 Si fa sorprendere la difesa della Sestrese, ma Chariq non riesce a scavalcare Lo Bianco col suo tentativo ravvicinato. Prova a chiudere attaccando il Pontelungo.

45′ Gran filtrante di Balestrino per il taglio di Curabba, con mestiere Roascio rallenta la corsa dell’avversario, palla tra le mani di Breeuwer.

44′ Bella iniziativa di Ardissone che punta in area il difensore e calcia rapidamente verso la porta. Lo Bianco salva il risultato smanacciando sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner, Calandrino stacca bene ma spedisce alto seppur di poco.

40′ Delfino lancia in area per Marquez ma viene chiuso dalla difesa. Angolo per il Pontelungo battuto lungo, occasione sprecata.

Nota panchine: rispetto al solito mister Fabio Zanardini segue la gara sempre seduto, al contrario Valmati sempre in piedi a fare “le vasche” in area tecnica.

31′ Contatto in area, va a terra Delfino, ma per l’arbitro si può proseguire.

29′ Sestrese in vantaggio! Crossa benissimo Scafò, teso sul secondo palo. Curabba si fa trovare ben appostato e di testa spinge dentro. A nulla valgono i tentativi in salvataggio in extremis dei difensori del Pontelungo.

28′ Ammonito Ansaldo per fallo di reazione.

26′ Bel cross di Scarfò diretto verso l’area piccola, Breeuwer è attento e respinge di pugno.

24′ Proteste Sestrese per la mancata ammonizione di Marquez che con troppo impeto “tampona” Andreoni che protegge il pallone mentre esce sul fondo.

22′ Tentativo su punizione di Marquez, nessuno brivido per la Sestrese.

18′ Doppio calcio d’angolo per il Pontelungo, nulla di fatto però.

14′ Il gioco del terzino che si accentra funziona con Scarfò che si porta avanti e riceve filtrante da Balestrino. Passaggio troppo lungo, palla ptrsa da Breeuwer.

8′ Balestrino prova a far suo un pallone messo in area da rimessa laterale. La difesa chiude, rinvio dal fondo.

I padroni di casa con maglia verde e pantaloncini/calzettoni bianchi inizia la gara facendo circolare il pallone in difesa e provando a costruire dal basso. Il Pontelungo, più guaredingo, inizia il pressing nel cerchio di centrocampo. La Sestrese prova a trovare spazio sugli esterni portando dentro il terzino nel tentativo di di liberare spazio per l’esterno di fascia.

1′ Partiti, Sestrese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Sestrese: 1 Lo Bianco, 2 Scarfò, 3 Galluccio, 4 Zanoli, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Scalzi, 8 Bazzurro, 9 Balestrino, 10 Curabba, 11 Di Molfetta. A disposizione: 12 Barducco, 13 Sarno, 14 Panori, 15 Lanza 16 Agostini, 17 Calabrese, 18 Bruzzone, 19 Piroli, 20 Giovinazzo. Allenatore: Enrico Valmati.

Pontelungo: 1 Breeuwer, 2 Bolia, 3 Corciulo, 4 Roascio, 5 Calandrino, 6 Farinazzo, 7 Delfino, 8 Astegiante, 9 Ardissone, 10 Marquez, 11 Chrariq. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Pulera, 14 Calcagno, 15 Badoino, 16 Ferrari, 17 Cassiano, 18 Rocca, 19 Trucchi, 20 Destito. Allenatore: Fabio Zanardini.

Arbitro: Grandi di Novi Ligure. Assistenti: Chamchi e Doci di Savona.