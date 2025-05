Promozione, Sestrese sconfitta. Valmati: “Meritavamo di più: stagione incredibile con una pressione incredibile”

La Sestrese non riesce a ottenere la vittoria nello scontro diretto con la Carcarese. I padroni di casa vincono 1 a 0 e si aggiudicano i playoff del girone A. I genovesi hanno lottato, avuto numerose occasioni ma non sono riusciti a concretizzare nel momento decisivo della stagione. Ora, la prossima domenica, li aspetta la finale per il terzo e quarto posto contro la Sammargheritese. In caso di vittoria e di contestuale successo del Rivasamba agli spareggi nazionali per la Serie D più iscrizione – per ora solo rumors – della Fezzanese nell’Eccellenza toscana potrebbe aprirsi lo spiraglio per una terza ripescata.

Mister Enrico Valmati elogia i suoi ragazzi e la la loro prestazione: “Han fatto un partitone, abbiamo fatto una stagione incredibile con una pressione incredibile, non potevamo sbagliare niente”. Nonostante le numerose occasioni, soprattutto nel primo tempo, sono passati in svantaggio subendo un goal al 61′ su una disattenzione che commenta “inaccettabile” e continua facendo riferimento al dispiacere per non essere riusciti a ottenere il risultato sperato : “Brucia perché c’eravamo, perché ce lo meritavamo tanto quanto la Carcarese; però l’episodio è andato a loro favore e questo ci da grande rammarico perché potevamo meritare di più”.

Continua mettendo in evidenza la mancata freddezza sotto rete nel momento decisivo e riferendosi alla sconfitta la definisce “pesante perché il percorso è stato incredibile e perdere così fa male, però è il calcio”. Commovendosi dedica la stagione alla nonna e, successivamente, parlando del futuro e se il percorso continuerà insieme o le strade si divideranno afferma: “Non abbiamo ancora avuto un colloquio perché l’obiettivo era troppo importante, alla fine della prossima domenica faremo le valutazioni per quanto riguarda il futuro”.