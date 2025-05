Promozione, il ds Luca Lasio saluta l’Albissole: “Spesso non si viene valutati per ciò che si dà”

Arriva via social la notizia della separazione tra l’Albissole e il direttore sportivo Luca Lasio. Il dirigente non nasconde la sua amarezza per l’interruzione del rapporto sportivo.

Il suo messaggio:

“Non sempre si viene valutati per quello che si dà: il tempo tolto a famiglia e figli praticamente a costo zero. 4/5 giorni sul campo da agosto a maggio, più il tempo passato al telefono a casa o mentre sei a pranzo o cena.

Ma pazienza, penso che serva tutto come esperienza. È stata comunque una bellissima esperienza dai tifosi ai giocatori, in bocca al lupo per tutto. Forza Albi”.