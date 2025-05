Promozione e turismo, il savonese protagonista in tv su “Linea Verde”

Provincia. Il savonese e le sue bellezze protagoniste della prossima puntata di Linea verde, in onda domenica 25 maggio alle 12.20 su Rai 1.

Enogastronomia, sapori, mare ed entroterra: tanti gli spunti legati al territorio che gravita attorno alla città della Torretta. Il programma porterà alla scoperta di Finale Ligure, Celle Ligure, di Albenga col suo centro storico, di Pietra Ligure e del Priamar di Savona, oltre che delle possibilità legate all’outdoor sull’altopiano della Manie, nell’entroterra di Noli.

Per quanto riguarda i sapori, uno sguardo alle produzioni agricole più importanti di questa area: carciofo spinoso, asparago violetto, zucchina trombetta, chinotto e pomodoro cuore di bue, eccellenze rinomate a livello nazionale.

“La Liguria è terra ricca di sorprese straordinarie e questa puntata di Linea Verde ne rivelerà moltissime all’ insegna della nostra enogastronomia, della nostra storia, della nostra cultura e della nostra tradizione – spiega l’assessore al Turismo della Regione Liguria – Turismo esperienziale e outdoor sono elementi necessari per vivere all’aria aperta 365 giorni all’anno e per creare nuove stagionalità turistiche”.

“La puntata di Linea Verde è un’occasione straordinaria per valorizzare le eccellenze liguri. Una importante vetrina per le nostre eccellenze agroalimentari, paesaggistiche e culturali. I ‘4 d’Albenga’, la torta di carciofi e la cucina ligure raccontano una terra autentica, che custodisce saperi antichi e sa rinnovarsi con qualità e passione- commenta l’assessore alla Promozione dei prodotti liguri della Regione Liguria- In questo modo proseguiamo nel percorso di promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti valorizzando le nostre tradizioni ma sempre guardando al futuro”.