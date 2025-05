Promozione, Belvedere resta al Finale: “Società vogliosa di riscatto, domani incontrerò Delfino. Tempi brevi per la decisione”

Finale Ligure. Era cruciale per il Finale posare il primo mattone per costruire la programmazione della prossima stagione. Questa mattina è arrivata la primissima notizia in chiave futura: ci sarà ancora Roberto Belvedere alla direzione sportiva del club giallorossoblù. Dopo settimane di profonda riflessione, la scelta di andare avanti con il sodalizio finalese diventa ufficiale.

“La prima riflessione, la più importante, riguardava il fatto di avere gli stimoli giusti per rimanere a Finale, soprattutto la voglia di fare questa professione divertendomi – dichiara Belvedere -. Quindi ho chiarito alcune cose con la proprietà; i dirigenti mi hanno dato delle garanzie e così ho deciso di rimanere anche per orgoglio personale, non me la sentivo di andare via dopo tre anni così. In realtà il primo, secondo me, è stato un anno con la retrocessione in Eccellenza, un campionato difficile dove però avevamo fatto anche discretamente bene, partendo veramente da zero; mentre gli altri due anni sono stati catastrofici. Abbiamo rincorso e rincorso, facendo diventare tutto più pesante”.

Il direttore giallorossoblù ha avuto sensazioni positive dal confronto con il club: “La società l’ho sentita vogliosa di riscatto. Nei tre anni in cui sono stato qui, è l’estate in cui li vedo più “cazzuti”, più decisi, più vogliosi di fare bene. E questo è un bene”.

Ora da snocciolare è la questione allenatore, il passaggio cruciale prima di poter pensare alla squadra, tra riconferme e nuovi innesti. Negli ultimi giorni sono circolati rumors su Sarpero e Alessi ma al momento l’unica certezza è che domani ci sarà un’incontro tra Belvedere e Giancarlo Delfino. Il tecnico, condottiero delle ultime due salvezze finalesi, al momento appare avanti come quotazioni, ma saranno particolarmente importanti le valutazioni fatte nei prossimi giorni: “Domani ci incontreremo e faremo una chiacchierata come abbiamo sempre fatto tra noi. Vedremo se ci sono i presupposti, e poi successivamente dirò alla società, naturalmente. Da lì prenderemo la decisione a breve, proprio a brevissimo. Ci sono due giorni di festa di mezzo, ma anche se domani è domenica ci vediamo lo stesso, giusto per abbreviare i tempi”.

Sulla programmazione, un unico obiettivo che comprende tanti aspetti: “Fare bene, che non vuol dire vincere un campionato. Fare bene vuol dire essere una società sana, con dei valori che comunque non sono mai mancati. E poi fare un campionato dignitoso. Dignitoso vuol dire non patire. Poi, se arriva qualcosa in più, tanto meglio. Adesso dobbiamo riorganizzarci. Abbiamo già organizzato il settore giovanile. Ora dobbiamo riorganizzare noi con la prima squadra e getteremo le basi per fare qualcosa ma di buono. Quest’anno è un campionato difficile. Ci sono tante corazzate e ottime squadre, quindi non è semplice, non è semplice. Dobbiamo cercare di operare bene anche sul mercato, vedere i nostri giocatori, quelli su cui vorremmo puntare, e capire cosa vogliono fare. C’è del lavoro dietro, cercheremo di farlo con il massimo della professionalità e chiarezza, e questa non mi è mai mancata”.