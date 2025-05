Promozione “A” playoff, Sestrese in finale. Valmati: “Col Pontelungo partita da battaglia, contro la Carcarese vorremo entrambe la palla”

La Sestrese pareggia 1 a 1 contro il Pontelungo e dopo 120 minuti di battaglia conquista la finale playoff del Girone “A” contro la Carcarese. Nonostante ai verdestellati bastasse il pareggio, hanno interpretato una partita d’attacco rischiando di perdere ma andando anche spesso vicino al goal. Mister Enrico Valmati promuove la prestazione dei suoi e guarda alla sfida di domenica contro i valbormidesi.

Una partita ricca di emozioni ambo i lati…

Siamo arrivati qua a giocarci questo play-off con le nostre caratteristiche che sono quelle di cercare di tenere la palla, di cercare di gestire i momenti della partita e abbiamo fatto molto bene fino al gol. Poi il secondo tempo che si è aperto con il loro gol non ci ha permesso di giocare come come noi volevamo anche se potevamo fare di più. Il nostro portiere nei supplementari non ha fatto parate.

La Sestrese giocherà contro la Carcarese. Che differenza c’è tra preparare una partita secca col Pontelungo in casa e una partita secca contro la Carcarese in trasferta, in cui sarete voi a dover vincere al termine dei supplementari?

Non cambierà il fatto di avere un risultato su tre. Col Pontelungo dovevamo essere forti mentalmente, forti di testa e avere tanta gamba. Contro la Carcarese invece sarà una partita che si vincerà sulla qualità del gioco e meno sulle seconde palle, ma con lo stesso agonismo.

Il vostro gol è arrivato dopo un cross di Scarfò, che ha fatto il movimento di scambio con l’esterno, immagino una situazione provata. Soddisfazione doppia per un allenatore che si sente più allenatore, più gestore o tutte e due?

Beh ovviamente la parola giusta è tutte e due e anche psicologo. Voglio che la squadra sia propositiva e metta sempre in campo le sue armi. Volevo fare una nota di merito a Scarfò e Lo Bianco perché abbiamo giocato con due 2008 titolari.