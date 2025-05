Programma GOL, enti bilaterali terziario e turismo al fianco di Regione: 12 sportelli informativi e indagini su fabbisogno di imprese e lavoratori

Liguria. Dodici sportelli di informazione attivati in Liguria per orientare i lavoratori, di cui tre negli uffici di ConfCommercio e nove presso le organizzazioni sindacali; dodici indagini online sul fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese del settore terziario; sei report grafici sulle dinamiche occupazionali del territorio, per un totale di 5.600 ore dedicate. Sono i risultati, presentati per la prima volta questa mattina in Sala della Trasparenza, del protocollo d’intesa sottoscritto a fine 2023 da Regione Liguria e dagli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario di Genova, La Spezia e Savona nell’ambito del Programma GOL.

“L’obiettivo della collaborazione, avviata a gennaio 2024, è sviluppare strumenti e modalità di intervento innovativi in grado di rafforzare l’occupabilità dei beneficiari delle politiche per il lavoro messe in campo dall’amministrazione regionale – spiega l’assessore alle Politiche dell’Occupazione di Regione Liguria –. La giornata di oggi ha rappresentato un prezioso momento di restituzione dell’operato svolto dagli Enti, che ringrazio pubblicamente, e una nuova occasione per confrontarsi e riflettere sui dati emersi dalle indagini. Lo scambio e l’analisi di queste informazioni ci consentirà di raggiungere gli obiettivi previsti dal Programma GOL, anche grazie al lavoro dei nostri Centri per l’Impiego, recentemente interessati da importanti interventi di riqualificazione e potenziamento”.

“Gli sportelli attivati rappresentano un aiuto concreto per tanti cittadini liguri in cerca di occupazione – spiega Roberto Vegnuti, coordinatore degli Enti Bilaterali –. Allo stesso tempo le nostre indagini forniscono importanti indicazioni per individuare soluzioni mirate e far coincidere domanda e offerta. In Liguria le aziende del turismo e del terziario cercano nuovo personale, e questo è un dato estremamente positivo, ma spesso faticano a trovarlo: a Genova l’83%, a La Spezia e Savona rispettivamente il 64% e il 58%. Per quanto riguarda le modalità d’assunzione, la maggioranza delle imprese continua a prediligere la conoscenza diretta, ma si registra anche una tendenza a ricercare personale online (26% a Genova, 21% a La Spezia, 19% a Savona) o attraverso i Centri per l’Impiego (22% a Genova, 16% a La Spezia, 12% a Savona).

Circa la metà dei lavoratori ha trovato lavoro presentando il curriculum direttamente in azienda, mentre a Genova e Savona il 10% degli intervistati è stato assunto online, il 6% attraverso un Centro per l’Impiego. Si registra infine un alto fabbisogno formativo nel 50% delle imprese intervistate, con percentuali significative nei comparti commerciali e turistici. Sulla base delle informazioni fornite dagli Enti bilaterali, Regione Liguria potrà aggiornare il catalogo formativo G.O.L. e i veicolare in maniera ancora più efficace i fabbisogni formativi e occupazionali che emergono dalle imprese di questi settori”.