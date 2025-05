Prime parole del neo sindaco Gian Marco Scasso: “I sassellesi con il voto si sono ripresi il Comune”

Sassello. “I sassellesi si sono ripresi il loro Comune e hanno eletto una squadra che saprà far quadrato per cercare di risolvere le problematiche e pensare al futuro del paese”. Soddisfatto il neo sindaco Gian Marco Scasso (ormai ex capogruppo di minoranza dopo le dimissioni del suo predecessore Marco Dabove, ndr) che ha vinto la sua sfida con il quorum, essendo, la sua, l’unica lista in corsa alle elezioni comunali, nonchè l’unico candidato a primo cittadino del savonese in questa tornata.

Classe 1968, capo reparto del distaccamento dei Vigili del fuoco di Varazze e sassellese da generazioni, Scasso ha molti progetti ma anche alcune priorità per l’inizio del suo mandato in fascia Tricolore nella patria degli amaretti.

“Per prima cosa dobbiamo confrontarci con Sat e affrontare la questione della raccolta dei rifiuti – spiega – Qui ci sono parecchie criticità, ad esempio gli sfalci che in molti, proprietari di giardini e terreni, non sanno più come gestire. Tra gli aspetti su cui porre maggiore attenzione i servizi sociali, la scuola e il commercio e la gestione delle risorse idriche. Siamo un paese che in estate vive molto di turismo ma occorre lavorare al meglio per attirare gente non solo nella bella stagione”.

E ancora: “Ogni componente della mia lista ha voglia di impegnarsi e di mettersi in gioco per migliorare Sassello. Credo molto nelle quote rosa, che per me rappresentano davvero un valore aggiunto. Ora è tempo di rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare nello spirito di squadra, che negli ultimi tempi è mancato”.