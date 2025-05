Prima Categoria, semifinale titolo regionale: Savona sugli scudi: 4 a 2 alla Baia Alassio

Savona-Baia Alassio 4-2 (10′, 20′ Rignanese, 44′, 86′ Piu – 85′ Hamati, 89′ Abate)

Secondo tempo:

90′ Fischio finale: Savona-Baia Alassio Auxilium 4-2.

89 GOL Baia Alassio. Pioggia di reti nel finale. Abate, da poco subentrato, su assistenza di Hamati accorcia definitivamente le distanze. 4-2.

86′ GOL SAVONA! Gli striscioni biancoblu, dopo nemmeno un giro di lancette, tornano immediatamente avanti di tre lunghezze. È Piu a firmare anch’egli la propria doppietta personale. 4-1.

85′ GOL BAIA ALASSIO! Pisticcio di Schirru, il quale con un rischioso passaggio orizzontale all’indietro serve Hamati. Questi ringrazia e, cogliendo l’invito, si presenta a tu per tu con Bova traffigendolo con un tiro a mezza altezza.

74′ Azione insistita della Baia Alassio. Batti e ribatti in area, Michero da buona posizione manda alto.

60′ Piu salta un avversario in area e va col sinistro. Fuori bersaglio.

57′ Opportunità Savona. Piu – cogliendo un lancio da dietro – va via in velocità sulla sinistra, si presenta sul fondo e mette in mezzo. Fossati riceve all’altezza dischetto: doppia finta e quindi tiro a botta sicura, un giocatore della Baia Alassio si immola deviando provvedualmente.

52′ Occasione Baia Alassio, tornata dall’intervallo con un buon piglio. Hamati si destreggia dentro l’area, tiro sul primo palo. Bova respinge e sventa.

49′ Fossati lancia Damonte sulla sinistra. Tiro fuori bersaglio.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Savona-Baia Alassio 3-0.

45′ Savona vicino al quarto. Carro Gainza, repentina girata nel cuore dell’area. Pampararo salva i suoi in tuffo. Dominio biancoblu.

43′ GOL SAVONA! Errore in disimpegno della retroguardia alassina. Il portiere Pampararo passa inavvertitamente il pallone a Rignanese. Questi sul fondo destro serve Fossati. Pampararo si riscatta parando il suo tiro ravvicinato, nulla può però sul tap-in di Piu, che da pochi passi deposita infondo al sacco. Partita in cassaforte per la squadra di Colla. 3-0.

40′ Uno schema da corner libera la conclusione di Damonte. Sinistro dal limite, alto.

34′ Di Mari prova a liberare Odasso con un colpo di tacco. Bova esce basso e fa sua la sfera.

24′ Baia Alassio in avanti. Hamati affonda sulla sinistra, supera un difensore avversario e calcia dritto per dritto. Bova, sul palo di competenza, devia in corner. Il tocco del portiere biancoblu non viene però visto dal direttore di gara, che indica la rimessa dal fondo.

20′ GOL SAVONA! Altro spiovente, questa volta sopraggiunto da sinistra. Rignanese si smarca sul filo del fuorigioco e, con un nuovo colpo di testa supera il portiere Pampararo. Proteste alassine per una possibile posizione di off-side. L’arbitro tuttavia, si conferma dell’assistente, convalida. 2-0.

10′ GOL SAVONA! Durante crossa dalla destra. Rignanese prende il tempo al marcatore avversario e incorna a centro area. 1-0.

9′ Piu, destro dai venti metri. Pampararo para in due tempi.

7′ Savona in attacco. Carro Gainza calcia dal limite. Pampararo si distende e respinge lateralmente. Fossati si fionda sulla respinta e, da posizione defilata, tira a botta sicura. Combi mura provvidenzualmente in corner.

L’incontro prende il via alle 16:05.

Savona: Bova, Durante, Damonte, Schirru, Garbini, Apicella, Briano, Carro Gainza, Rignanese, Fossati, Piu

A disp.: Fois, Salis, Fancellu, Incorvaia, Cerchez, Gaggero, Signori, Berruti, Piu. All. Cola

Baia Alassio: Pampararo, Gibilaro, Odasso, Combi, Michero, Aicardi, Hamati, Gasco, Di Mari, Sacco, Paltrinieri

A disp.: Tornago, Sufali, Negroni, El Hazrli, Damonte, Abate, Cannizzaro, Fumagalli, Tomao. All. Sardo

Arbitro: Eammanuel Crova (Chiavari)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato (20°), fondo sintetico in discrete condizioni. Spettatori 150 circa. Angoli 7-2.

Pietra Ligure. Passerella di fine stagione. Nella semifinale tra le squadre vincitrici dei campionati provinciali calcistici di Prima Categoria, si affrontano il Savona (vincitore del girone “B”) e la Baia Alassio Auxilium (vincitrice del girone “A”).

Partita in gara “secca”, in programma nell’impianto neutro del “De Vincenzi” di Pietra Ligure. Fischio d’inizio quest’oggi ore 16:00. In palio, per chi avrà la meglio, l’accesso alla finale per il titolo regionale di categoria.

Il Savona nella stagione regolare ha dominato il proprio campionato, chiuso a +7 sul Masone, risultando miglior attacco (86 gol fatti in 30 gare: media 2.9 a incontro) e miglior difesa (19 reti incassate: media 0.6 a partita).

La Baia Alassio Auxilium, in un torneo più livellato, è riuscita invece spuntarla sull’Ospedaletti, chiudendo a pari punti e aggiudicandosi quindi il decisivo spareggio promozione. Dal lato della statistica le “vespe” possono vantare di essere, in assoluto, la squadra meno battuta tra tutti e quattro i raggruppamenti regionali (1 sola sconfitta).

Nella giornata di disputata anche l’altra semifinale tra l’Anpi Casassa (vincitrice gjrone “C”, Genova) e Santerenzina (vincitrice girone “D”, La Spezia). A vincere (0-1) è stata la squadra di Lerici.