Prima Categoria: pokerissimo del Savona alla Santerenzina, il titolo regionale è biancoblù

Noblesse oblige. E il Savona ha onorato l’appendice di stagione vincendo in maniera netta sia la semifinale contro la Baia Alassio, 4 a 2, sia la finale per il titolo regionale tra le vincitrici dei quattro gironi della Prima Categoria. La formazione di mister Lele Cola si è imposta 5 a 2 contro la Santerenzina. Ennesima doppietta per il bomber Fabio Rignanese, che chiude la stagione con 35 goal all’attivo. Un titolo, quello ottenuto al Riboli di Lavagna, che mette il punto esclamativo a una stagione che sarebbe stata comunque da incorniciare visto che la promozione è arrivata con la vittoria del campionato.

Marcatori: 6′ pt G. Piu (S), 10′ pt A. Damonte (S), 16′ pt I. Camara (S), 40′ pt G. Piu (S), 9′ st F. Rignanese (S), 14′ st F. Rignanese (S), 45′ st G. Vicini (S)

Savona: M. Fois, L. Gaggero (26′ st), A. Damonte, A. Incorvaia (8′ st), P. Garbini (10′ st), E. Colombo, A. Briano, M. Carro Gainza, F. Rignanese ( 18′ st), F. Signori ( 32′ pt), G. Piu A disposizione: G. Bova, N. Apicella, G. Raja, M. Cherkez, F. Fancellu (26′ st), M. Schirru ( 10′ st), A. Durante (8′ st), A. Salis (18′ st), C. Fossati (32′ pt) Allenatore: Emanuele Cola

Santerenzina: A. Mazzola, G. Biasin (20′ st), F. Sivori (20′ st), N. Sanguinetti, D. Venturotti (8′ st), N. Furio, G. Vicini, S. Gabriele, A. Vinchesi (18′ st), M. Angeli (18′ st), I. Camara. A disposizione: G. Cretella, F. Del Carria, A. Comiti, G. Guzzoni, A. Pellini (18′ st), N. Pardini (20′ st), F. Belviso (20′ st), A. Grassi (18′ st), N. Bordino (18′ st)

Allenatore: Gabriele Sabatini