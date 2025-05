Prima Categoria, l’Altarese si gode la salvezza e scopre Zaccariello: “Bella esperienza, per me una stagione in crescendo”

Altare. Un campionato tranquillo concluso con un ottimo ruolino di marcia. L’annata 2024/2025 è stata una stagione di consolidamento per l’Altarese, realtà che dall’arrivo di mister Alessio Ponte ha svoltato riuscendo a raggiungere agevolmente il proprio obiettivo stagionale per poi togliersi qualche svizio.

Tra i protagonisti dell’ultima parte di stagione dei giallorossi a ritagliarsi un ruolo di primo piano è stato Mattia Zaccariello, attaccante classe 2003 ex Letimbro autore di 2 reti e svariati assist nelle ultime gare stagionali. Intervistato da IVG, il calciatore in forza all’Altarese ha commentato l’annata vissuta da lui e compagni.

Zaccariello, com’è andata la stagione?

“È stata una stagione particolare. Sicuramente abbiamo dovuto fare i conti con un po’ di sfortuna, soprattutto a causa di diversi infortuni che hanno condizionato il nostro cammino. In più, non siamo partiti nel migliore dei modi e abbiamo vissuto anche un cambio in panchina, un qualcosa che non è mai semplice da gestire. Nonostante tutto però il gruppo ha sempre risposto alla grande. Ci siamo compattati, ci siamo rimboccati le maniche e grazie al lavoro del mister siamo riusciti a ritrovare equilibrio e identità. Siamo stati una squadra ostica, difficile da affrontare, e non ci siamo mai arresi, nemmeno nelle situazioni più complicate. Questo per me è motivo di grande orgoglio, perché dimostra quanto siamo uniti e quanto ci teniamo a lottare insieme fino alla fine. Un ringraziamento speciale va al mister e a tutto lo staff, elementi ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di rialzarci nei momenti più duri”.

Come ti sei trovato con l’Altarese? Sei soddisfatto per il traguardo raggiunto con la squadra?

“Con l’Altarese mi sono trovato molto bene, sia con il gruppo che con l’ambiente in generale. È stata la mia prima esperienza lontano da casa e, sinceramente, all’inizio non conoscevo praticamente nessuno dei miei compagni. Mi sono ritrovato in un contesto completamente nuovo, ma fin da subito sono riuscito a integrarmi grazie alla disponibilità e all’accoglienza dei ragazzi. In particolare vorrei ringraziare Jacopo Provato che mi ha aiutato molto ad ambientarmi. È stata davvero una bella esperienza, sia calcisticamente che umanamente. Mi sono trovato bene anche nei momenti difficili, nonostante l’obiettivo iniziale della squadra fosse raggiungere i playoff. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo non è bastato. Resta comunque la consapevolezza di aver lasciato tutto in campo ogni volta”.

Hai concluso il campionato in crescendo: pensi che questa per te possa essere stata una stagione di svolta?

“Per me è stata sicuramente una stagione in crescendo. Questo è il mio terzo anno in prima squadra: il primo l’ho passato tutto infortunato al Legino, il secondo è stato un anno di assestamento alla Letimbro, mentre questa stagione la considero davvero come un anno di svolta. Ho imparato tanto, ho capito veramente cosa vuol dire giocare in una prima squadra e ho iniziato a prendermi delle responsabilità importanti, sia in campo che fuori. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato, perché è stata fondamentale per la mia crescita. Tutto sommato posso dire che è stata una stagione davvero positiva per me”.

Hai già pensato al futuro? Vorresti rimanere in giallorosso?

“Altare è davvero un ottimo ambiente, chiunque venga qui troverà sicuramente un gruppo sano e un posto dove si lavora bene, sia dentro che fuori dal campo. Per quanto mi riguarda, è stata una stagione positiva e adesso mi godo questa pausa che sarà utile anche per staccare un attimo e riflettere. Nei prossimi giorni parlerò sicuramente con la società per capire insieme quale potrà essere la soluzione migliore per il futuro”.

Parlami del gol che ti rimarrà nel cuore siglato durante l’annata da poco conclusasi.

“Il gol che reputo più iconico di questa stagione è sicuramente quello segnato nella partita contro l’Andora. È arrivato in un momento particolare per me: venivo da un periodo un po’ complicato, in cui ero stato assente diverse volte per motivi di lavoro e anche per motivi personali, quindi non riuscivo ad essere sempre con la squadra. In quella partita sono partito dalla panchina, ma il mister mi ha messo dentro subito e dentro di me è scattato qualcosa. Avevo una voglia incredibile di dimostrare, di far vedere quanto tenevo a tutto questo. Quel gol (un siluro da fuori area finito sotto l’incrocio, ndr) è stato uno dei più belli non solo di quest’anno, ma forse della mia carriera. Mi ha acceso, mi ha dato quella scintilla per affrontare il resto della stagione in crescendo. In conclusione ci tengo davvero a ringraziare tutti i miei compagni, la società e lo staff per avermi fatto sentire parte di questo gruppo, per avermi fatto sentire vivo. È stata una stagione che porterò sempre con me”.