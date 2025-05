Prima Categoria, Altarese manovre in campo e fuori. Mister Ponte: “C’è volontà di proseguire insieme”

La stagione casalinga dell’Altarese si è chiusa con una vittoria per 3 a 0 sul campo del Mallare. Domani ultimo atto della stagione in casa del Borghetto. Un’annata che dopo qualche difficoltà iniziale ha visto i giallorossi collocarsi, grazie all’arrivo di mister Alessio Ponte, nella zona di centroclassifica. “Manca ancora una partita – ha dichiarato l’allenatore – ma c’è la volontà di proseguire insieme”.

Intanto, il club giallorosso sta lavorando per migliore le strutture. Il sodalizio valligiano, che da qualche anno ha trasformato il terreno del Fornaciari in erba naturale, prima era in terra battuta, ha recuperato i vecchi spogliatoio dell’impianto trasformandoli in una palestra a disposizione dei giocatori e nei nuovi uffici, dotati anche di monitor per lezioni di tattica.

La palestra è stata dedicata a Claudio “Raviolone” Bairon, un grande tifoso giallorosso scomparsa prematuramente qualche anno fa. Gli uffici, invece, a Carolina Bormioli, una tifosa speciale dell’Altarese.

Alla cerimonia erano presenti Giovanni Balestrino (vice presidente LND Liguria) Franco Rebella (delegato LND sez. Savona), tutti i comitati cittadini, il sindaco Roberto Briano ed il parroco che ha benedetto i nuovi locali.