Prima Categoria “A”: sarà spareggio Baia Alassio – Ospedaletti per decidere chi vincerà il campionato

Non bastano 30 partite stagionali per decidere la vincitrice del campionato di Prima Categoria “A”. Con la vittoria di oggi dell’Ospedaletti contro l’Imperiese, le due squadre si trovano attualmente entrambe a 65 punti in testa alla classifica. Per regolamento scatta quindi la gara supplementare in più, che si giocherà in campo neutro probabilmente nel prossimo week end.

In attesa della data e del luogo, che probabilmente saranno rivelate a stretto giro d’orologio, andiamo a ripercorrere assieme tutti i passi fondamentali delle due squadre. I due club si sono fin da subito messi in gioco per cercare la vetta del campionato, mantenendola fin dalle primissime giornate. Tra le più papabili assieme al Camporosso e la Dianese per la vittoria del campionato, saranno loro due alla fine a giocarsi le proprie carte per raggiungere la Promozione in via diretta.

Entrambe partite con obiettivi dichiarati, i playoff, si ritrovano a poche giornate dalla fine a poter sognare un po’ più in là. Sardo aveva dichiarato ad inizio campionato che l’obiettivo era comunque il salto di categoria, o dalla porta principale o da quella d’emergenza. Luccisano invece dopo lo scontro diretto al Ferrando contro le vespe aveva dichiarato di non sentire alcuna pressione, essendo che la società puntava semplicemente ai playoff.

Due i diffidati principali per questa finalissima per la Baia Alassio, e non due tasselli da poco. Aicardi e Hamati infatti, con le ammonizioni ricevute contro la San Filippo Yepp, non potranno essere della gara per squalifica. Sardo invece potrebbe rientrare per il match in panchina, essendo che la sua squalifica terminerà il 7 di maggio.

In attacco sarà Di Mari contro Schillaci, i due migliori marcatori delle squadre. Per la Baia il vero primo marcatore è Hamati con 16 reti (record stagionale personale), ma essendo diffidato non potrà essere della gara. Di Mari ha messo a referto 13 gol e si è dimostrato infallibile dagli undici metri, Schillaci con 20 reti chiude inoltre secondo nella classifica marcatori della stagione dietro a Zizzini a 21. Due squadre che sono molto abili a segnare e a portare l’uomo in condizione di segnare, mai scontate e che hanno sempre giocato le loro partite fino all’ultimo secondo.

Le due società sono inoltre le due migliori difese del campionato. La Baia si trova al primo posto con 23 reti concesse, l’Ospedaletti subito sotto con 24. Si prospetta una sfida interessante e non scontata, difficile da leggere, che potrebbe andare anche oltre i 90 minuti. Inoltre la Baia Alassio non ha mai centrato la vittoria contro la squadra dell’imperiese in questa stagione, una motivazione in più per la squadra di Sardo di provare a giocarsi ancora di più le proprie carte.