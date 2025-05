Priamar Liguria a un’occasione dalla promozione, Cella: “Pari bugiardo, posto le basi per il futuro”

I sogni di promozione della Priamar Liguria si infrangono all’Olmo-Ferro a seguito del pareggio 1 a 1 contro la Virtus Don Bosco. Dopo un primo tempo in cui i varazzini si sono fatti preferire, chiudendo in vantaggio 1 a 0, i rossoblù sono saliti in cattedra trovando il pareggio ma fallendo per sfortuna, il palo, e imprecisione tre occasioni ghiottissime per centrare una vittoria che avrebbe significato ritorno in Prima Categoria dopo appena una stagione.

“Un pareggio, che per noi vale come una sconfitta, immeritato – commenta mister Mario Cella -. Loro hanno giocato bene il primo tempo sfruttando la prima punta Fazio, molto bravo nella gestione delle spizzate. Uscito lui, per loro è calata la notte. Abbiamo collezionato tre o quattro palle goal nitide tra secondo tempo e supplementari. Un risultato bugiardo come lo era stata la nostra sconfitta qui in campionato per 2 a 0. Detto questo è colpa nostra se non capitalizziamo quanto creato e non voglio togliere alcun merito alla Virtus Don Bosco. Però penso che in campo abbiamo fatto più noi oggi”.

L’ingresso di Alaza Marouf ha spostato gli equilibri, l’attaccante ha propiziato il goal del pareggio e messo in costante apprensione la retroguardia avversari: “Da tutta la stagione – prosegue -, Marouf rende di più quando entra a partita in corso. Oggi ha letteralmente spaccato la partita. Col senno di poi sarebbe stato da mettere prima, ma durante la stagione non si è mai espresso al massimo dal primo minuto quando lo mettevo titolare dopo buone prove da subentrato”.

La Priamar Liguria resiste e prosegue l’attività nonostante molte difficoltà: “Non è stato facile allestire quella che sono convinto essere una buona squadra. Essendo in città abbiamo la concorrenza da tutte le parti. Non avevamo appeal per la retrocessione, ma un plauso al direttore Giuseppe Graziano per il lavoro svolto“.

“Abbiamo posto le basi per il futuro, sarà poi la società a prendere le sue decisioni”, conclude.