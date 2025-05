Presentazioni, mostre, reading e “party di lettura” con scambi libreschi: a Loano torna “LOA Legge in Ogni Angolo”

Loano. A Loano è tutto pronto per l’edizione 2025 di “LOA Legge in Ogni Angolo”, il progetto interamente dedicato alla lettura organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, Città che Legge, con il contributo del Cepell e in collaborazione con gli aderenti al Patto per la Lettura.

Anche quest’anno il progetto è collegato al progetto del Comune di Loano “Giovani in biblioteca-Riprendiamoci il futuro”, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato a promuovere la lettura fra i giovani. Il progetto si ispira all’idea di una biblioteca che sia spazio d’aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi. Un luogo in cui i giovani si incontrano per studiare, per sperimentare nuovi linguaggi comunicativi, esprimere la propria creatività, coltivare passioni, partecipare a percorsi di cittadinanza attiva attraverso la progettazione partecipata di azioni rivolte alla comunità giovanile. Un luogo in cui i giovani possono trovare strumenti utili per lo sviluppo delle proprie idee e una vivacità culturale capace di nutrire le progettualità. Il progetto è promosso dal Comune di Loano, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito del bando “Giovani in biblioteca”, realizzato in partenariato con YEPP Loano YEPP Italia, Cosavuoichetilegga News, Associazione Dopodomani Onlus, Associazione Culturale Marinara Lodanum.

“LOA Legge in Ogni Angolo” aderisce anche quest’anno a “Il Maggio dei Libri”, la campagna del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del Ministero della Cultura che per oltre un mese (dal 23 aprile al 31 maggio) invita a realizzare iniziative di promozione della lettura nei contesti più disparati, per trasformare l’Italia, da nord a sud, in un microcosmo incantato fitte di storie, capace di abbracciare gli amanti della lettura come anche chi non ha l’abitudine di leggere. Il tema della 14^ edizione è “Intelleg(g)o… dunque sono” ed è un invito a leggere, perché la lettura permette conoscersi e autodefinirsi e, nel farlo, aiuta a definire gli altri. “Intelleg(g)o dunque sono” è quindi il filone tematico dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, alla riflessione e alla condivisione. Uno spazio in cui aprirsi all’intelligenza e educazione creativa, emotiva e affettiva, trovando nella lettura (dai romanzi di formazione alla poesia) l’arma migliore contro ogni discriminazione, ogni stereotipo, ogni riduzionismo, ma anche ogni banalizzazione del “politicamente corretto”. La rassegna, come sempre, sarà composta da tanti eventi con ospiti nazionali, incontri di condivisione, scambio e nuove conoscenze tramite il libro che diventa il “medium” per parlare di argomenti importanti, di sé, della propria comunità.

Dal 23 al 25 maggio, la città dei Doria sarà animata da presentazioni di libri, letture ad alta voce, animazione, poesia, performance. Il progetto proseguirà poi in estate ed autunno con altre iniziative, soprattutto a favore delle giovani generazioni, per continuare a far apprezzare il piacere di leggere e implementare le frequentazioni della biblioteca civica “Antonio Arecco”, che da alcuni anni, grazie anche all’ingresso di Loano nei circuiti multimediali, si è andata ad arricchire di nuovi servizi (quotidiani online, servizi di consultazione per non vedenti, postazioni internet e Pc a disposizione gratuita del pubblico, ampliamento dell’orario di apertura anche il lunedì pomeriggio e altro). Per quanto riguarda in particolare le attività che si inseriscono nel progetto “LOA Legge in Ogni Angolo” si è deciso di continuare a inserire le letture nel mese di maggio per poter aderire anche all’iniziativa “Il Maggio dei Libri” e dedicare alle attività un week-end lungo di maggio, con una manifestazione della durata di ben tre giorni.

Si comincia venerdì 23 maggio alle 16.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal: le associazioni Yepp Loano, Aps #cosavuoichetilegga? e Lodanum racconteranno il percorso svolto durante il progetto “Giovani in biblioteca – Riprendiamoci il futuro”. Alle 17, sempre in biblioteca, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Se fossi un libro” realizzata dalle classi quinte dell’istituto Falcone di Loano. La mostra fotografica è il frutto del laboratorio inserito nel progetto “Giovani in biblioteca – Riprendiamoci il futuro” svolto in collaborazione con il Falcone. Il percorso prende spunto da una pubblicazione scritta da Franco Batini e Simone Giusti edita da Loescher dal titolo “Non so che fare”, che contiene 26 storie di personaggi che scelgono, che hanno scelto, che stanno imparando a scegliere; all’attività su volume sono seguiti tre incontri per la realizzazione della copertina fotografica del nostro libro personale. Il laboratorio prevedeva la realizzazione finale di una mostra che riunisce i lavori realizzati dai ragazzi e dei ritratti speciali che racconteranno il loro percorso laboratoriale. Conduce Monica Maggi di “Atuttotondo”, counselor esperto in gestione laboratori creativi ed esperienziali, e Silvio Massolo, fotografo e ideatore del progetto “Volti di Comunità”. La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio negli orari di apertura della biblioteca. A seguire verrà presentato il progetto ed i dati relativi al questionario su “Giovani e lettura!”, poi le letture ad alta voce “Chi sarò?” sul tema della scelta. Al termine rinfresco.

Alle 21 sempre in biblioteca c’è il “Silent reading party”, con lettura in silenzio e “libro al buio”. Sarà una serata (rivolta a lettori dai 7 ai 99 anni) per incontrare nuove persone attraverso le storie ed i libri: “Porta il tuo libro preferito leggeremo insieme in silenzio per un’oretta e poi ci conosceremo attraverso le parole del libro scelto”. Ad ogni partecipante è richiesto di portare un libro in dono. I libro al buio saranno poi donati ai partecipanti. Tisana finale per tutti (i partecipanti dovranno portare… una tazza). Iniziativa a cura dell’APS #cosavuoichetilegga?. In collaborazione con Fugassa Letteraria.

Il fenomeno dei “Party letterari silenziosi” è nato negli Stati Uniti per contrastare l’effetto alienante dell’abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. I “Silent reading party” consistono in un evento solitamente di due ore organizzato in casa, una biblioteca o in un luogo frequentato come un bar per creare l’atmosfera perfetta per la lettura. È molto più semplice spegnere il telefono e leggere per due ore se lo fanno anche gli altri. Inoltre, a fare da sottofondo molto spesso viene suonata musica dal vivo. Millennials e Gen Z spengono i cellulari e aprono i libri. Così leggere diventa un momento di condivisione e conoscenza di nuove persone.

Sabato 24 maggio dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18 nei Giardini Caduti di Nassiriya sul lungomare, di fronte alla biblioteca, verrà allestita una “oasi della lettura”, uno spazio per tutte le età in cui spegnere il cellulare e leggere insieme: “Porta il tuo libro preferito, quello che stai leggendo ora o prendine uno di quelli che troverai nell’oasi”. Sarà presente una speciale area con letture per bambini e un’area bookcrossing in cui scambiare i propri libri.

Dalle 16 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi “LOA Legge… il futuro”. Chi vuole conoscere il futuro lo potrà leggere… in libreria. Alle 16.30 presso l’oratorio delle Cappe Turchine presentazione di “Il pianto dell’angelo” di Paolo Di Crescenzo (Edizioni Alcheringa). Conduce l’incontro con l’autore Riccardo Ferrari. Alle 18 in biblioteca presentazione di “Storie di donne e resistenza nel Ponente Ligure” di Daniela Cassini, Gabriella Badano, Sarah Clarke Loiacono (Fusta Editore). Saranno presenti le autrici Daniela Cassini e Gabriella Badano. Conduce l’incontro Manuela Ormea. Iniziativa a cura della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano e Fidapa Loano.

Alle 21 in biblioteca “Poetry Slam” e “Open Mic Poetico”, serata di poesia e musica: “Vieni a leggere in live con noi una tua poesia. Un microfono a disposizione dei poeti”. Leggere la poesia ad alta voce consente al lettore di esprimere la propria esperienza attraverso la poesia, modificando la poesia in base alla propria sensibilità. Per iscrizioni telefonare al 347 5031329. La serata è organizzata in collaborazione con “Il borgo dei Poeti” e Slam Italia.

Domenica 25 maggio dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 visite guidate al Museo del Mare di Palazzo Kursaal. I giovani soci dell’Associazione Culturale Marinara Loadanum racconteranno le tradizioni marinare della città (e non solo) guidando locali e turisti durante la visita al museo. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Marinara Loadanum.

Dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 18 nei Giardini Caduti di Nassiriya sul lungomare, di fronte alla biblioteca, verrà allestita una “oasi della lettura”, uno spazio per tutte le età in cui spegnere il cellulare e leggere insieme: “Porta il tuo libro preferito, quello che stai leggendo ora o prendine uno di quelli che troverai nell’oasi”. Sarà presente una speciale area con letture per bambini e un’area bookcrossing in cui scambiare i propri libri.

Alle 16 in biblioteca “Book Swap in biblioteca”, mercatino di scambi libreschi. Un pomeriggio di scambio libri, quaderni, penne, astucci, diari, oggetti vintage collegati al mondo della lettura e della scrittura. “Book Swap” rappresenta una pratica significativa per incentivare il ritorno alla lettura e alla scrittura. I partecipanti sono invitati a portare da casa libri in buono stato che desiderano condividere gratuitamente con altre persone. Ogni libro viene accompagnato da una breve recensione scritta dal proprietario, una piccola nota che racconta il motivo per cui il libro è speciale per chi lo ha letto. Oppure si possono portare oggetti vintage collegati al mondo della scrittura o usati in buono stato. I libri ed i materiali vengono poi esposti in un’area comune, in biblioteca, potranno essere scelti liberamente, presi o scambiati. A cura di Aps #cosavuoichetilegga? in collaborazione con Sfuso diffuso.

Dalle 16.30 al Mondadori Bookstore ci sono “I Mangiafiabe”. “Sfama i personaggi delle fiabe e aiutaci a ricomporre le loro storie. Passa davanti alla nostra libreria e fermati a tentare la fortuna in pochi minuti”. A cura del Mondadori Bookstore.

Alle 21 in biblioteca incontro annuale del Club del Libro. La partecipazione è aperta a tutti anche a coloro che non hanno letto il libro di Viola Ardone: “Oliva Denaro” (2021). Conduce Graziella Frasca Gallo.

Dopo lo straordinario successo de “Il treno dei bambini”, Viola Ardone torna con un’intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera in un’epoca in cui nascere donna è una condanna. Siamo negli anni Sessanta, Oliva Denaro è una ragazzina che vive a Martorana, un paesino siciliano dominato da regole arcaiche di cui tutti sono succubi. È brava a scuola, le piace studiare il latino, usa le sue declinazioni ripetendole a memoria nei momenti difficili; sfoglia il vocabolario perché dentro ci sono termini sconosciuti che servono a formulare pensieri ancora indistinti. Ma, diventata donna, deve cercare marito, come tutte, e non è bene che una femmina sappia troppe cose. Subisce la violenza fisica e psicologica di Paternò, che la vuole e la rapisce. La regola vuole che Oliva sposi il suo stupratore, e il suo “no” coraggioso arriva fino a noi. Oliva Denaro è stato subito accolto calorosamente dai lettori e della critica.

Viola Ardone (Napoli 1974) insegna latino e italiano al liceo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato i due best seller “Il treno dei bambini” (2019) e “Oliva Denaro” (2021), tradotti in tutto il mondo, e “Grande meraviglia” (2023).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.