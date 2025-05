Premi fino a mille euro in busta paga: accordo storico per bar, ristoranti e stabilimenti della provincia di Savona

Savona. Arrivano premi fino a mille euro, buoni spesa e carburante, più tutele per la vita privata e strumenti per allungare i contratti stagionali. È questo il cuore dell’accordo integrativo (anticipato nel corso dell’ultima puntata de “La Telefonata”, podcast di IVG) che sarà firmato oggi, lunedì 26 maggio, a Savona da FIPE, Confcommercio e i sindacati CGIL, CISL e UIL.

Un’intesa che riguarda migliaia di lavoratori in bar, ristoranti, stabilimenti balneari, locali notturni, rifugi alpini e altre attività del turismo e della ristorazione. L’obiettivo è semplice: migliorare le condizioni di lavoro, dare più stabilità, rendere questo settore più attrattivo e premiare concretamente chi contribuisce alla crescita delle aziende.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON CARLOMARIA BALZOLA

Tra le novità più importanti c’è un bonus di premialità legato all’andamento del fatturato: se un’azienda aumenta gli incassi tra giugno e settembre 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ai lavoratori spetta un premio in busta paga, da 180 fino a mille euro, in base alla qualifica. Si tratta di un sistema a scaglioni, unico in Italia per dimensione e struttura, pensato per riconoscere l’impegno di chi lavora nei mesi più importanti della stagione.

Spazio anche al welfare aziendale, con la possibilità di offrire buoni spesa, buoni cultura, carburante, aiuti per la famiglia e altre forme di sostegno, tutte esenti da tasse nei limiti previsti. Un modo concreto per alleggerire il costo della vita e rafforzare il legame tra lavoratori e aziende.

Per chi ha figli piccoli, l’accordo prevede che chi lavora a tempo pieno possa chiedere di passare al part-time fino ai tre anni del bambino, così da poter meglio conciliare lavoro e famiglia.

C’è poi un’attenzione specifica ai lavoratori stagionali: grazie all’introduzione della banca ore, sarà possibile accantonare ore straordinarie e trasformarle in giorni di riposo retribuiti, che di fatto allungano il periodo di occupazione. Anche questa misura punta ad allungare e stabilizzare i contratti, in un settore spesso segnato dalla precarietà.

L’intesa avrà durata triennale, dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2028, con verifiche annuali per vedere se tutto sta funzionando come previsto e valutare eventuali aggiornamenti. Sono previsti anche incontri periodici tra imprese e sindacati per rafforzare la sicurezza sul lavoro e promuovere la formazione continua.