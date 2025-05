Portualità e logistica: “Zona franca doganale interclusa per superare le difficoltà legate ai dazi”

Liguria. “I dazi introdotti dall’amministrazione americana stanno evidenziando l’importanza degli aspetti doganali e delle agevolazioni connesse alle Zone Logistiche Semplificate. E’ un tema di grande rilevanza strategica, non solo su scala locale; basti pensare a cosa possa rappresentare in un’ottica di rilancio delle relazioni commerciali con paesi produttori come la Cina o quelli del Sud Est Asiatico oppure gli stessi Stati Uniti”.

Giampaolo Botta, direttore generale Spediporto, traccia così la cornice al cui interno inserire gli sviluppi della Zona Logistica Semplificata genovese, a cominciare dalla Zona Franca Doganale interclusa, per la quale il Comitato d’Indirizzo ha da poco licenziato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse.

Botta, che ricorda anche quanto Spediporto si sia spesa negli anni per la piena operatività della ZLS Genova, propone un paragone che fornisce un’immagine forte di quello che può rappresentare questo strumento: “Possiamo dire che la Zona Franca Doganale sta ai dazi di Trump come la logistica stava alle mascherine nell’era Covid. Può, dunque, davvero costituire uno strumento utile per affrancarci, in futuro, da situazioni difficili e complicate come quelle legate a politiche daziarie”.

Per il savonese il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata aveva condiviso la volontà di effettuare una prima rimodulazione del perimetro della ZLS, che oggi conta 3.637,90 ettari tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, in modo da poter inserire le aree portuali di Savona e Vado Ligure e ulteriori ettari retroportuali piemontesi che così potranno usufruire delle agevolazioni amministrative e degli eventuali crediti d’imposta.

Ma quali sono le principali agevolazioni che si legano alla Zona Franca Doganale interclusa? Le illustra Maurizio D’Amico, avvocato, massimo esperto di ZES, ZLS e Zone Franche Doganali in Italia, membro in quota MIT nel Comitato d’Indirizzo della ZLS genovese: “Il deposito senza vincolo temporale, durante il quale vige l’esenzione dal pagamento dei diritti doganali per il periodo di permanenza delle merci nelle zone e, quindi, il differimento del versamento dei dazi e dell’IVA per destinazione al momento dell’immissione al consumo della merce importata nel mercato interno. E ancora l’inesistenza dei dazi su merci deteriorate, distrutte o che hanno subito cali tecnici, la facoltà di riesportare merci di origine estera senza il pagamento dei tributi doganali e quella di trasferire merci fra diverse zone franche o all’interno della zona franca senza l’assoggettamento alle obbligazioni doganali”.

D’Amico, inoltre, sottolinea come “mediante il perfezionamento attivo, nel caso di lavorazione o di trasformazione degli input esteri importati che dia luogo a un prodotto semilavorato o finito, la scelta dell’importatore può essere quella di assolvere al pagamento del dazio minore fra quello applicato sulla materia prima o componente estero e sul prodotto finale.”

“Il differimento dei dazi – aggiunge ancora D’Amico – per le imprese ha benefici effetti riguardo alla gestione del flusso di cassa, ma anche per la flessibilità operativa e per la catene di approvvigionamento”.

Effetti positivi che, secondo ancora D’Amico, rendono la ZDF “driver ottimale per stimolare il commercio internazionale e lo sviluppo industriale di un territorio e con risvolti favorevoli indiretti anche sulle zone immediatamente circostanti le aree incluse nella zona franca. Senza dimenticare che la ZDF svolge un ruolo di catalizzatore, in modo particolare per investimenti da parte di imprese internazionali di grandi dimensioni e/o di multinazionali.

La chiosa finale di Giampaolo Botta è un ulteriore stimolo alle aziende affinché aderiscano alla manifestazione d’interesse per l’insediamento nella Zona Franca Doganale (termine il ultimo il 30 luglio): ” La ZDF – dice il Direttore Generale Spediporto – consente al nostro territorio di tornare ad occupare un ruolo di rilievo nella produzione e nella manifattura italiana; è un fatto di grande rilevanza perché, a cascata, comporta effetti positivi in termini di occupazione, di sviluppo, di business community. Come Associazione siamo pronti a supportare nelle loro esigenze le aziende che vorranno rispondere positivamente all’Avviso pubblico”.