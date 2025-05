“Portare Cia Savona nelle aziende agricole”, al via gli incontri con imprese e produttori

Savona. Migliorare ancora l’offerta dei servizi di assistenza e consulenza, rafforzare la sinergia operativa tra l’associazione e le realtà produttive del territorio: questi gli obiettivi del tour dei vertici di Cia Savona tra le imprese della provincia, con una serie di visite e incontri programmati nelle aziende agricole del savonese.

Il presidente provinciale Sandro Gagliolo, assieme al direttore Gianluigi Nario, saranno pronti ad ascoltare le richieste, le problematiche e le prospettive delle diverse filiere agricole: un contatto e confronto diretto che vuole portare a potenziare la stessa azione sindacale di Cia Savona sui tavoli istituzionali e definire quelle azioni necessarie alla tutela e rilancio del settore.

Una iniziativa, inoltre, avvalorata e approvata nel Comitato esecutivo di Cia Savona: “Stiamo affrontando un momento cruciale per la nostra agricoltura, tra difficoltà, cambiamenti ma anche occasioni di sviluppo e crescita – affermano Gagliolo e Nario – Per questo vogliamo portare Cia Savona dentro le aziende agricole. È quanto mai necessario, dal nostro punto di vista, avere un riscontro concreto e fattivo con le imprese e i produttori, conoscere i problemi, gli obiettivi e le aspirazioni di quanti ogni giorno lavorano e operano nel comparto”.

“Vogliamo, poi, alzare l’attenzione e la nostra lente di ingrandimento sulle aziende giovanili, in quanto riteniamo sempre più essenziale traghettare un ricambio generazionale nel tessuto produttivo, il quale deve trovare allo stesso tempo il giusto equilibrio e connubio con le imprese storicamente più strutturate” spiega ancora il presidente provinciale Cia Savona.

“Oggi fare impresa è diventato sempre più difficile per una serie di adempimenti normativi e di carattere burocratico – aggiunge il direttore provinciale Gianluigi Nario -: quindi, ascoltare ad ampio raggio la voce degli agricoltori e svolgere una serie di visite nelle aziende della nostra provincia potrà rafforzare la nostra azione di rappresentanza sul fronte della messa in sicurezza e tutela del territorio, così come degli interventi nell’ambito naturalistico-faunistico e di tutte le criticità sollevate dai produttori”.

“E ancora far intercettare, al cento per cento, ai vari settori ogni possibile opportunità di finanziamento e contributo a livello regionale nazionale europeo: questo proprio in funzione dei giovani e per concretizzare un vero recupero e valorizzazione delle nostre aree rurali”.

“L’obiettivo è quello di creare una nuova unità di intenti e finalità operative capaci di ridare slancio alle filiere agricole presenti nelle aree del savonese” conclude il direttore Nario.